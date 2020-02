Na Krymie aresztowano nastolatków, którzy przygotowywali zamach terrorystyczny

Sąd w Symferopolu na Krymie zdecydował w czwartek o aresztowaniu na dwa miesiące dwóch nastolatków, którzy według Federalnej Służby Bezpieczeństwa przygotowywali ataki w kilku placówkach edukacyjnych w Kerczu. Młodzi ludzie chcieli naśladować Władysława Rosliakowa, który w 2018 roku w szkole w Kerczu zabił 20 osób i popełnił samobójstwo.

Jak informuje agencja Interfax, rozprawa w symferopolskim sądzie odbyła się przy drzwiach zamkniętych. Po rozprawie rzeczniczka krymskiego Komitetu Śledczego Olga Postnowa powiedziała dziennikarzom, że młodzi ludzie trafili do aresztu do 18 kwietnia. Według Postnowej w ramach tej sprawy organy ścigania prowadzą działania w trzech innych regionach Rosji, w których mieszkają osoby, z którymi kontaktowali się zatrzymani nastolatkowie. Postnowa nie ujawniła, o jakie regiony chodzi.

Nastolatków w wieku 16 i 17 lat, którzy są mieszkańcami Kercza, zatrzymano we wtorek 18 lutego. W komunikacie o zatrzymaniu młodych ludzi nazwano „zwolennikami ekstremistycznej ideologii, naśladowcami 18-letniego Władysława Rosliakowa”, który jesienią 2018 roku zabił 20 osób w kerczeńskim koledżu technicznym.

FSB twierdzi, że funkcjonariusze znaleźli w ich domach samodzielnie wykonane urządzenia wybuchowe. Nastolatkowie mieli próbki takich urządzeń testować na kotach. Według śledczych młodzi ludzie byli też administratorami „grup śmierci” w sieciach społecznościowych. Skonfiskowano też ich komputery i inne nośniki danych. Podczas przesłuchań mieli przekazać cenne informacje.

Jak pisaliśmy, 17 października 2018 roku 18-letni Władysław Rosliakow zabił w koledżu w Kerczu 20 osób. Rosliakow pojawił się w szkole z dwoma plecakami i strzelbą na ramieniu. Kobieta-stróż pilnująca wejścia zdążyła nacisnąć przycisk alarmowy, zanim otrzymała postrzał. Napastnik „niczym doświadczony żołnierz specnazu”, jak pisał Kommiersant, chodził od sali do sali i dokonywał masakry. Najpierw wrzucał do sali granat własnej roboty, a później strzelał do ludzi ze swojej broni. Detonował także urządzenia wybuchowe własnej roboty. Później popełnił samobójstwo w szkolnej bibliotece. Ofiary masakry to 15 uczniów szkoły, w tym 6 niepełnoletnich oraz 5 dorosłych nie będących uczniami.

Kresy.pl / Interfax