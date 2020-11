Australia poradziła sobie z koronawirusem

Po raz pierwszy od prawie pięciu miesięcy w Australii nie odnotowano nowych lokalnych zarażeń COVID-19. – podała w niedzielę agencja Reutera.

Już drugi dzień z rzędu nie odnotowano żadnych nowych zarażeń ani zgonów z powodu COVID-19 w stanie Victoria, który odpowiada za 90 proc. przypadków tej choroby w Australii. Minister zdrowia Greg Hunt ogłosił też, że w pozostałej części kraju nie odnotowano żadnych nowych lokalnych przypadków COVID-19.

Na swoim koncie na Twitterze Hunt dziękował za ten sukces pracownikom służby zdrowia oraz wszystkim obywatelom Australii.

Zero community transmission cases today – Australia wide. The first national zero community transmission day since June 9.

Thank you to all of our amazing health & public health workers & above all else, the Australian people. pic.twitter.com/jYuFO54mHj

— Greg Hunt (@GregHuntMP) November 1, 2020