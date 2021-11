Alarmowa mobilizacja Wojsk Obrony Terytorialnej

Wobec agresji nielegalnych migrantów i białoruskich służb dowództwo WOT mobilizuje żołnierzy dwóch jednostek tego rodzaju sił zbrojnych.

W czwartek około godz. 16 na oficjalnych kontach WOT pojawiła się informacja dla pracodawców, że godzinę wcześniej ogłoszona została mobilizacja dwóch batalionów tego rodzaju sił zbrojnych. Dowództwo nie ukrywa, że mobilizacja ma związek z sytuacją na granicy z Białorusią. Poleciło też żołnierzom dopilnowanie by informacja dotarła do ich pracodawców i rodzin.

Według cytującego te wiadomości portal telewizji Polsat News – „W ciągu sześciu godzin możliwe są powołania dla żołnierzy WOT z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego. Do dwunastu godzin możliwe jest powołanie dla terytorialsów z Mazowsza.”

W poniedziałek na Twitterze pojawiły się nagrania przedstawiające dużą grupę nielegalnych imigrantów, którzy idą w kierunku granicy z Polską. „Grupa migrantów znajduje się obecnie w okolicach Kuźnicy” – podał MON na Twitterze. Do wpisu dołączono nagranie. Na materiale widać dużą grupę imigrantów, którzy stoją przy ogrodzeniu granicznym.

Niezależny białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan opublikował w niedzielę nagranie pokazujące, jak uzbrojeni i zamaskowani białoruscy funkcjonariusze przepychają nielegalnych imigrantów przez ogrodzenie obok pasa granicznego. Godzinę temu Giczan udostępnił kolejne nagranie, które ma pochodzić z drona polskich służb przelatującego wzdłuż granicy. Ukazuje ono leśne koczowisko nielegalnych migrantów, w którym mogą znajdować się setki osób.

A massive improvised camp has emerged on the Belarus-Poland border. Video by Polish MoD. pic.twitter.com/B84TzAfs6p

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 8, 2021