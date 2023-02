Atak na most łączący Ukrainę z Rumunią. Nieoficjalnie: Rosjanie użyli drona wodnego

W mediach społecznościowych pojawiają się doniesienie o ataku z wykorzystaniem drona wodnego na most w obwodzie odeskim – stanowi on ważne połączenie Ukrainy z Rumunią.

Nagranie opublikowane zostało w piątek późnym wieczorem. Zaatakowany miał zostać most Pidyomnyy w obwodzie odeskim.

Rosjanie mieli bowiem ataku na ukraiński most przy użyciu drona wodnego. Byłoby to pierwsze wykorzystanie przez Rosjan tego typu broni.

⚡️Underwater Russian drone hit the bridge connecting mainland Ukraine with the section connected to Romania in the Odessa region pic.twitter.com/dEqjFkjq83

