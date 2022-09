Antyrządowe protesty w Czechach. „Jesteście wojennymi podżegaczami”

W Pradze odbyła się kolejna wielka demonstracja pod hasłem „Republika Czeska przede wszystkim”. Kilkadziesiąt tysięcy protestujących żądało dymisji rządu i wcześniejszych wyborów, a także organizacji referendum w sprawie zakupu rosyjskiego gazu. Część demonstrantów wyrażała też sprzeciw wobec „planowego rozrzedzania narodu” poprzez ściąganie migrantów z Ukrainy.

W środę w stolicy Czech, Pradze, a także w różnych innych czeskich miastach odbyły się antyrządowe manifestacje. Tego dnia przypadało wspomnienie patrona kraju, św. Wacława, a sam protest odbył się na Placu Wacława.

Największa manifestacja odbyła się w Pradze. Wzięło w niej udział kilkadziesiąt tysięcy osób. Protest zorganizowały te same środowiska, które na początku września br. zgromadziły w stolicy około 70 tys. osób. Podobnie jak wówczas, protest odbył się pod hasłem „Republika Czeska przede wszystkim”. Zdaniem organizatorów, w środę na ulice wyszło jeszcze więcej ludzi. Jednocześnie, według agencji AP, demonstracja tym razem zgromadziła mniejszą liczbę uczestników.

Manifestanci domagali się przede wszystkim dymisji rządu Petra Fiali i rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych, a także powołania gabinetu fachowców do czasu wyłonienia nowego rządu. Również na transparentach i we wznoszonych hasłach dominowały wezwania o dymisję rządu, np. „Fialo, wystarczy. Jesteście wojennymi podżegaczami”.

Sformułowano też oficjalną petycję do prezydenta Milosza Zemana, apelując, by skorzystał z możliwości, jakie daje mu konstytucja i zdymisjonował rząd Fiali. Petycja ma zostać przekazana Zemanowi 10 października.

Jeden z organizatorów powiedział na początku demonstracji, że „naród czeski powstał i odzyskuje swój kraj z powrotem”. – Rząd ma dwa obowiązki: zapewnić nam bezpieczeństwo i gospodarcze prosperity. Ten rząd nie wywiązuje się z żadnego z tych obowiązków.

Ponadto, podczas demonstracji krytykowano drożyznę, a w związku z nadchodzącą zimą wyrażano obawy związane z rosnącą inflacją. Zdaniem uczestników, rządzący robią za mało, by pomóc obywatelom w związku z rosnącymi cenami energii. Pojawiły się też głosy, że rząd Fiali wciąga Czechy do wojny rosyjsko-ukraińskiej w imieniu Unii Europejskiej i NATO. Podobnie jak wcześniej, apelowano na zachowanie przez Republikę Czeską neutralności względem konfliktu na wschodzie i krytykowano unijną politykę sankcji wymierzonych w Rosję. Wzywano również do sprzeciwu wobec ewentualnego przyjęcia euro. Ponadto, odczytano wezwanie do zorganizowania referendum, które ma umożliwić bezpośrednie zakupy gazu w Federacji Rosyjskiej. Według części relacji, gdy była mowa o zaopatrzeniu w gaz lub o UE, z tłumu słychać było jednak także gwizdy, wyrażające sprzeciw. Skarżono się też m.in. na cenzurę.

Według serwisu expats.cz, część protestujących domagała się podpisania umów na import gazu bezpośrednio z Rosją, a także wyjścia Czech z NATO i UE. Sprzeciwiali się też „planowemu rozrzedzaniu narodu” poprzez ściąganie migrantów z Ukrainy. Na zdjęciach widać też jeden plakat o treści antybanderowskiej.

