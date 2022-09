„Przestaję głosować wspólnie z PiS”. Kukiz chce uchwalenia ustawy o sędziach pokoju

Paweł Kukiz (K’15) zapowiedział, że od października jego koło poleskie nie będzie głosować z klubem PiS. Ma to trwać do czasu uchwalenia ustawy o sędziach pokoju.

Podczas rozmowy na antenie Radia Zet, poseł Paweł Kukiz, szef Kukiz’15 przypomniał, w czwartek 29 września kończy się ostatnie we wrześniu posiedzenie Sejmu, a projekt o wprowadzeniu do porządku prawnego instytucji sędziów pokoju wciąż nie został uchwalony. Zapowiedział, że w tej sytuacji jego koło poselskie Kukiz’15 – Demokracja Bezpośrednia nie będzie głosować wspólnie z PiS, do czasu uchwalenia ustawy.

– Od października – tak, jak zresztą wielokrotnie deklarowałem – przestaję głosować wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością do momentu uchwalenia ustawy o sędziach pokoju – podkreślił Paweł Kukiz. Dopytywany, czy dotyczy to też ewentualnego konstruktywnego wotum nieufności wobec rządu, odparł: – Z całą pewnością, absolutnie wszystkiego.

Poseł twierdził, że „do tej pory świetnie się PiS wywiązywało ze wszystkich zobowiązań”. Przypomniał o uchwaleniu kilku ustaw: antykorupcyjnej, o konopiach medycznych, o bezpośredniej sprzedaży dla rolników, o wyrównaniu świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

– Natomiast zostały dwie kluczowe jeszcze rzeczy do końca tej kadencji: ustawa o sędziach pokoju, wybieranych bezpośrednio przez obywateli i referendum odwołujące wójta, burmistrza, obniżenie progu frekwencyjnego przy referendach merytorycznych i wydłużenie czasu zbierania podpisów – mówił lider Kukiz’15. – Jak to będzie uchwalone, wtedy wracamy do wspólnych głosowań.

Wprowadzenie instytucji sędziów pokoju to jedna ze sztandarowych propozycji programowych Kukiz’15.

We wtorek specjalna sejmowa podkomisja zakończyła omawianie projektu o sędziach pokoju. Teraz musi jeszcze omówić projekt przepisów wprowadzających tę reformę. Ponieważ trzeba go dostosować do aktualnego stanu prawnego, na razie prace podkomisji zostały odroczone.

W listopadzie 2021 roku prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu inicjatywę dotyczącą wprowadzenia w Polsce sędziów pokoju. Zajmuje się nią specjalnie powołana podkomisja. Projekt utworzenie takich sądów jako nowej kategorii w ramach sądownictwa powszechnego. Miałyby one zajmować się najprostszymi sprawami. Orzekać mieliby w nich sędziowie wybierani w wyborach powszechnych na sześcioletnią kadencję.

Sędzia pokoju będzie musiał mieć ukończone 29 lat najpóźniej w dniu wyborów i nie więcej niż 70 lat w dniu objęcia stanowiska sędziego pokoju. Sędziowie pokoju będą pełnili swoją funkcję przez okres sześcioletniej kadencji. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego pokoju powoływał będzie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Zgodnie z założeniami projektu, sędziowie pokoju mogliby orzekać w drobnych sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia m.in. o przestępstwa do 10 tys. zł, w sprawach przeciwko mieniu, ale pod warunkiem, że sprawa nie wymaga powołania biegłych i jest prosta dowodowo.

Radio Zet / Interia.pl / Kresy.pl