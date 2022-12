Andrzej Duda spotkał się w Rzeszowie z Wołodymyrem Zełenskim [+VIDEO]

Moskwa uważnie śledziła wizytę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych oraz jego rozmowy z prezydentem USA Joe Bidenem, napisał ukraiński portal Korrespodent.net powołując się na rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa. Te ostatni uznał, że wypowiedzi prezydenta Ukrainy i Amerykanów wskazują na przedłużenie wojny w tym pierwszym kraju.

Pieskow wystąpił w czwartek na konferencji prasowej. „Nie było wezwań do pokoju, prawdziwych wezwań do pokoju – nie do kamery, jak to mówią, ale prawdziwych. Sugeruje to, że Stany Zjednoczone rzeczywiście kontynuują swoją linię, by de facto i pośrednio walczyć z Rosją do ostatniego Ukraińca” - stwierdził rzecznik Kremla.