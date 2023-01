Ambasador USA zapowiada „spektakularne inwestycje” w Polsce

Ambasador Stanów Zjednoczonych Mark Brzezinski zapowiedział „spektakularne inwestycje” USA w Polsce. Wyraził opinię, że „amerykańsko-polskie relacje są najściślejsze w historii”.

Mark Brzezinski, ambasador USA w Polsce, udzielił wywiadu Polskiej Agencji Prasowej (PAP). W opublikowanym w środę materiale wyraził opinię, że „amerykańsko-polskie relacje są najściślejsze w historii”. „Dzieje się tak, pomimo faktu, że tuż za wschodnią granicą Polski mamy poważny kryzys, wojnę Rosji z Ukrainą. Rozwijamy bliską współpracę z Polską na płaszczyźnie: wojskowej, strategicznej, gospodarczej. Jestem z tego niezwykle dumny po roku sprawowania funkcji” – oświadczył w rozmowie z agencją.

Jego zdaniem „stała obecność amerykańskiej armii w Polsce ma historyczne znaczenie, ponieważ przez setki lat Polacy wspólnie z Amerykanami walczyli i umierali, broniąc swojej wolności – zarówno Polacy w Stanach Zjednoczonych, jak też Amerykanie w Polsce”.

„Nasza współpraca wojskowa będzie kontynuowana, żołnierze z naszych krajów będą współdziałać ramię w ramię. Mam na myśli amerykańską obecność w Rzeszowie, gdzie wojskowi ze 101. Dywizji Powietrznodesantowej zostaną zastąpieni żołnierzami z 10. Dywizji Górskiej. Stanie się to niebawem, jedna formacja zastąpi tam drugą na zasadzie rotacji. Nasza stała militarna obecność w Polsce jest świadectwem bliskiej dwustronnej współpracy w tej dziedzinie” – zadeklarował ambasador USA.

Brzezinski wyraził opinię, że „od czasu upadku komunizmu wolumen polsko-amerykańskich obrotów handlowych wzrastał każdego roku w tempie wykładniczym. W 2022 roku ten wzrost okazał się największy w historii. W naszych stosunkach handlowych dzieje się bardzo wiele dobrego – amerykańskie inwestycje w Polsce i polskie w USA stają się coraz bardziej znaczące”.

Jak wskazał, „najważniejszą z nich była decyzja podjęta w ubiegłym roku przez Warszawę, by amerykańska firma Westinghouse odpowiadała za budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej„. „Cieszę się, że to właśnie Westinghouse przyczyni się do kształtowania przyszłości polskiej energetyki” – zaznaczył. „Postępujecie właściwie i jesteście na dobrej drodze do tego, by dzięki energii jądrowej uniezależnić się od rosyjskich surowców energetycznych i zmniejszyć zależność od węgla” – dodał.

Amerykański ambasador został zapytany, czy w ciągu najbliższego roku lub lat są planowane jakieś kolejne duże amerykańskie inwestycje w Polsce. „Google zainwestowało około 1 mld dolarów, kupując biurowiec Warsaw Hub w Warszawie. Inwestują tutaj również m.in. Microsoft, Youtube, Palantir Technologies” – przypomniał. „Są to marki, które chciałby mieć u siebie każdy stan USA. Równie spektakularnych amerykańskich inwestycji w Polsce można spodziewać się także w kolejnych latach. Nie będę zdradzał szczegółów, ale możecie być przekonani, że tak się stanie” – dodał.

Odnosząc się do kwestii wojskowych zapewnił, że „wzmacnianie i rozbudowa współpracy wojskowej pomiędzy USA i Polską jest priorytetem dla Stanów Zjednoczonych”. „Zapewniam, że jest to nadrzędne idea, która przyświeca nam przy sprzedaży i przekazywaniu sprzętu wojskowego. Stany Zjednoczone i amerykański przemysł obronny bardzo aktywnie wspierają wasz kraj w dziedzinie obronności. Jest jeszcze dużo do zrobienia. Nie chcę podawać konkretnych dat. Będziemy zaangażowani i gotowi do pomocy, jak to tylko jest możliwe. Polska graniczy ze strefą wojny i musi być w stanie się obronić” – oświadczył.

pap / wnp.pl / Kresy.pl