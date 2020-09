Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin przedstawiła program na zbliżające się na Litwie wybory

Lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) Waldemar Tomaszewski przedstawił w środę program wyborczy kierowanej przez siebie partii w nadchodzących wyborach do Sejmasu.

Jak poinformowało AWPL-ZChR, lider tego ugrupowania Polaków na Litwie Waldemar Tomaszewski przedstawił w środę program wyborczy na nadchodzące wybory do Sejmasu Prezentacji poszczególnych założeń dokonali ponadto Rita Tamašunienė, minister spraw wewnętrznych, oraz Zbigniew Jedziński, który otwiera listę kandydatów AWPL-ZChR.

„Opracowaliśmy bardzo szeroki dokument zawierający ok. 60 000 znaków, przygotowaliśmy również jego wersję skróconą. Główne hasła programu wyborczego brzmią: O wartości chrześcijańskie! O wartości tradycyjnej rodziny! O sprawiedliwość społeczną! O uczciwą politykę! Łączy zaś je wszystkie hasło Litwa krajem wartości i dobrobytu” – poinformował przewodniczący AWPL-ZChR.

„W odniesieniu do dziedziny polityki należy podkreślić, że uczciwość w kontaktach między rządzącymi a rządzonymi, jawność w administracji publicznej, bezstronność w rozstrzyganiu spraw publicznych, poszanowanie praw przeciwników politycznych, ochrona praw ludzi oskarżonych w procesach i sądach doraźnych, sprawiedliwe i uczciwe wykorzystanie pieniędzy publicznych, odrzucenie niegodziwych metod zdobywania, utrzymywania i poszerzania władzy za wszelką cenę – to zasady, które znajdują swe najgłębsze źródło, a jednocześnie uzasadnienie wartości osoby, w transcendentnej wartości osoby i w obiektywnych nakazach moralnych, dotyczących funkcjonowania państw” – mówił.

Zbigniew Jedziński, numer 1 na liście kandydatów AWPL-ZChR, ocenił, że program wyborczy partii jest nie tylko bardzo szeroki, ale również bardzo konkretny i ma ukierunkowanie prospołeczne.

„Program zawiera nie tylko propozycje legislacyjne, ale równolegle podaje źródła finansowania wdrożenia proponowanych rozwiązań. Z całego serca ubolewam, że projekt ustawy o opodatkowaniu aktywów banków wciąż leży w szufladach sejmowych. Szacujemy, że z tego tytułu do budżetu państwa rokrocznie mogłoby wpływać ok. 100 mln euro. W 2018 roku działające na Litwie banki zarobiły 358 mln czystego zysku, zaś do utrzymania państwa w postaci podatków przyczyniają się w znikomej mierze” – mówił poseł.

Rita Tamašunienė powiedziała z kolei, że silną stroną partii jest jej konsekwentna i ukierunkowana praca. „Dążymy do realizacji zamierzonych celów, mamy nowe pomysły, ale do przodu kroczymy ukierunkowanie” – oceniła szefowa litewskiego MSW.

Tamašunienė odnotowała, że w dziedzinie umacniania samorządu terytorialnego i polityki regionalnej uczyniono ogromny postęp.

„Lata 2019-2020 są dla mnie swoistym rokiem szkolnym na stanowisku ministra spraw wewnętrznych. Za ten okres w tym zakresie uczyniono bardzo wiele. Udało się przyjąć trzy ważne dokumenty, które realnie przełożą się na zwiększenie samodzielności samorządów i umocnienie polityki regionalnej. Celem regionów jest zrównoważony rozwój gospodarczy i to one same zadecydują, w jaki sposób go osiągną. Jeśli chodzi o samorządy, to są one najbliżej mieszkańców i najlepiej znają i potrafią rozwiązywać ich problemy. Władze powinny zbliżać się do ludzi, dla przykładu, bardziej samodzielne powinny być starostwa” – podkreślała minister.

Wybory do litewskiego sejmu odbędą się 11 października. Ewentualna druga tura w okręgach jednomandatowych odbędzie się za dwa tygodnie, 25 października.

