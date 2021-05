100. rocznica wybuchu III powstania śląskiego

W nocy z 2 na 3 maja 1921 r., po niekorzystnym dla Polski wyniku plebiscytu na Górnym Śląsku z marca tego roku, wybuchło III powstanie śląskie. Było ostatnim z trzech zbrojnych zrywów polskiej ludności na tym obszarze – przypomina Instytut Pamięci Narodowej.

Na czele powstania stał Wojciech Korfanty, działacz chrześcijańskiej demokracji. Walki trwały dwa miesiące, a najbardziej zacięte boje toczono o Górę Świętej Anny.

„Zwycięstwo osiągniemy za wszelka cenę i nie ma takiego mocarza na świecie, który by mógł nas okuć ponownie w kajdany germańskie” – pisał 3 maja w odezwie do rodaków Korfanty.

Łącznie w powstaniu udział wzięło około 60 tys. Polaków. Po ustaniu walk Rada Ambasadorów zdecydowała o korzystniejszym dla Polski podziale Śląska. Z obszaru plebiscytowego, zamieszkanego przez ponad 2 mln ludzi, do Polski przyłączono 29 proc. terenu i 46 proc. ludności. W Polsce znalazły się m.in. Katowice, Świętochłowice, Królewska Huta (Chorzów), Rybnik, Tarnowskie Góry i Pszczyna.

Pierwsze Powstanie Śląskie wybuchło w 1919 roku, w 1920 drugie, w 1921 r. miał zaś miejsce plebiscyt oraz trzecie Powstanie Śląskie.

CZYTAJ TAKŻE: Gliwice: grupa osób, w tym naukowcy, chce zablokować budę Pomnika Powstań Polskich

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

III Powstanie Śląskie jest zaliczane do zwycięskich powstań narodowych w historii Polski.

Na Górze św. Anny z okazji 100. rocznicy wybuchu powstania oraz z z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2 maja 2021 roku odbyła się oficjalna uroczystość upamiętniająca te wydarzenia. O godzinie 10.00 została odprawiona msza św. w sanktuarium pw. św. Anny, a następnie o godz. 12.00 pod pomnikiem Czynu Powstańczego nastąpiła ceremonia podniesienia flagi państwowej na maszt.

W uroczystościach brał udział prezydent RP Andrzej Duda.

Składam głęboki hołd chłopcom ze śląskich miasteczek, ze śląskich rodzin, co szli dla Polski, co o niej marzyli, co jej pragnęli i co dla niej ten Górny Śląsk odzyskali, często płacąc za to krwią, a nawet życiem – powiedział prezydent.

CZYTAJ TAKŻE: Głogówek: radni z mniejszości niemieckiej zablokowali upamiętnienie polskich patriotów na Pomniku Powstańców Śląskich

W ramach uroczystości przekazano pierwszą ze stu tablic upamiętniających uczestników trzech powstań śląskich, jakie od prezydenta RP otrzymają opiekunowie miejsc pamięci związanych z tymi wydarzeniami.

Kresy.pl / ipn.gov.pl