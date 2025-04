Przywódczyni autonomicznego regionu Mołdawii wyjdzie z aresztu

Szefowa władz autonomicznego regionu Gagauzji Jewgienija Hucuł nie będzie już odpowiadać w czasie procesu z celi aresztu. Sąd złagodził środki zapobiegawcze wobec niej.

Sąd odrzucił w środę wniosek prokuratury, którzy domagali się przedłużenia aresztu tymczasowego przywódczyni Gagauzji o kolejne 30 dni. Hucuł przebywała za kratami od 25 marca. „Nie przedstawiono żadnych dowodów, które potwierdzałyby ryzyko uniknięcia śledztwa, wpływania na inne osoby lub wpływania na postępowanie karne” – skomentował adwokat baszkan, jak brzmi oficjalny tytuł, Gagauzji, którego słowa przytoczyła agencja informacyjna Interfax. Hucuł został od środy objęta aresztem domowym.

„Mam nadzieję, że prokuratorzy zrozumieją swój błąd i że wszyscy uczestnicy tego, co się dzieje, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za moje bezprawne zatrzymanie i osadzenie w więzieniu” – skomentowała sytuację sama Hucuł. Jej zdaniem „zarówno prokuratura, jak i organy ścigania działały wyłącznie z pobudek politycznych” – zacytował regionalny portal Gagauzinfo.md.

„Nawet areszt domowy jest poważnym ograniczeniem. A Gagauzja czeka na mnie, czeka na moją pracę i moją obecność. Będziemy nadal walczyć o sprawiedliwość” – dodała Hucuł.

Podczas środowego posiedzeniu sąd przed jego siedzibą odbyła się manifestacja zwolenników baszkan Gagauzji. Uczestnicy powitali decyzję sądu okrzykami „Zwycięstwo!”.

Hucuł minimalnie wygrała w 2023 r. wybory na szefa autonomicznego regionu, startując z ramienia partii Șor. Centralna Komisja Wyborcza Mołdawii początkowo nie uznawała wyniku wyborów przywódcy autonomicznej prowincji. Prezydent Sandu do tej pory nie włączyła Hucuł w skład rządu Mołdawii mimo, że przysługuje to baszkanowi Gagauzji z urzędu. Wkrótce po wyborach funkcjonariusze mołdawscy prowadzili przeszukania w lokalach partii oraz mieszkaniach jej działaczy. Miesiąc stronnictwo Șor zostało zdelegalizowane na terenie całego kraju.

Władze centralne Mołdawii zablokowały 15 milionów lejów wpłaconych na konto instytucji zajmującej się wypłatą emerytur, które miały trafić do najbiedniejszych gagauskich emerytów. Pieniądze te, według Hucuł, zostały wpłacone przez prywatnego darczyńcę, którego tożsamości nie wymieniła. Zapewniła jednak przy tym, że dysponuje dokumentacją potwierdzającą, że pieniądze pochodzą z legalnych źródeł. Władze Kiszyniowie uznały, że pieniądze przekazał sam szef zdelagalizowanej partii, przywbywający w Rosji Ilan Șor, skazany już w Mołdawii za przestępstwa finansowe.

W marcu zeszłego władze Gagauzji wygrały przed Sądem Konstytucyjnym Mołdawii sprawę przeciwko władzom centralnym w sprawie zmian procedur podatkowych uderzających w budżet autonomicznej prowincji.

W kwietniu 2024 r. Hucuł usłyszała w Mołdawii prokuratorskie zarzuty. W tym samym miesiącu brała ona udział w zjęździe skupionych wokół Șora frakcji mołdawskiej opozycji w Moskwie. Hucuł była również gościem Władimira Putina w czasie świętowania “Dnia Zwycięstwa” 9 maja zeszłego roku.

Gagauzowie to niewielki turkojęzyczny prawosławny naród zamieszkujący południową część Mołdawii. W czasie rozkładu Związku Radzieckiego, w 1990 r. Gagauzowie proklamowali własną republikę, nie zgadzając się z polityką wprowadzenia monopolu używania języka mołdawskiego przyjętą wówczas przez władzę w Kiszyniowie oraz obawiając się prób przyłączenia Mołdawii do Rumunii. W tym kontakście otrzymali również poparcie od słowiańskich separatystów z Naddniestrza.

Podobnie jak ono, Gagauzja funkcjonowała jako nieuznawane republika separatystyczna, ale tylko do 1994 r. W tymże roku doszło do zawarcia kompromisu między Kiszyniowem a Komratem, w wyniku którego Gagauzja uznała zwierzchnictwo władz Mołdawii w zamian za autonomiczny status. Zakłada on możliwość rozpisania referendum o niepodległości regionu w sytuacji, gdyby Mołdawia została przyłączona do innego państwa. B

aszkan Gagauzji z urzędu jest jednym z ministrów rządu Mołdawii. Prawo Mołdawii, jakie uchwalono na mocy kompromisu z 1994 r. zakłada także, że baszkan Gagauzji zostaje z urzędu członkiem rządu Mołdawii.

