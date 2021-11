Apel Morawieckiego w języku angielskim: Dyktatorzy się nie zatrzymają [+VIDEO]

Kancelaria Premiera opublikowała w niedzielę spot premiera Mateusza Morawieckiego w języku angielskim „WeDefendEurope”. Premier prosi kraje zachodnie o okazanie solidarności w obliczu kryzysu na granicy Polski i Białorusi.

Bądźmy razem, brońmy Europy – apelował premier Mateusz Morawiecki w anglojęzycznym spocie opublikowanym w sobotę przez Kancelarię Premiera. Premier prosi kraje zachodnie o okazanie solidarności w obliczu kryzysu na granicy Polski i Białorusi.

„Panie i panowie, zwracam się do was, bo Europa nasz wspólny dom jest zagrożona. W tej chwili na polsko-białoruskiej granicy toczy się wojna hybrydowa, którą Aleksandr Łukaszenko ze wsparciem Władimira Putina wypowiedział całej Unii Europejskiej” – mówił. „Z perspektywy wydarzenia na polsko-białoruskiej granicy mogą wyglądać jak zwykły kryzys migracyjny. Ale nim nie są. To kryzys polityczny stworzony w specjalnym celu. Celem jest destabilizacja sytuacji w Europie po raz pierwszy od zakończenia zimnej wojny 30 lat temu”.

„W ciągu ostatnich tygodni dostarczyliśmy obszernych dowodów na to, że to białoruski reżim przywozi migrantów na granicę, po to, by później transportować ich do Europy Zachodniej. Dziś celem jest Polska, ale jutro to będą Niemcy, Belgia, Francja czy Hiszpania. Taka jest koncepcja organizowania szlaków migracyjnych. Presja Łukaszenki i Putina jest już odczuwana przez Europę – dodawał. „To tylko początek. Dyktatorzy się nie zatrzymają. Chcę was zapewnić: Polska nie ulegnie szantażowi i zrobimy wszystko, by zatrzymać zło zagrażające Europie”.

„Dziękuję również wszystkim, którzy dotychczas wsparli nasze działania na polsko-białoruskiej granicy. Dziękuję państwom unijnym, Komisji Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Stanom Zjednoczonym” – powiedział. „Wszyscy wiemy, że gdy ktoś próbuje się włamać do naszego domu, bronimy go. Ta zasada odnosi się również do granic państwowych, granic UE i NATO – naszego wspólnego domu. Bądźmy razem, brońmy Europy” – zaapelował premier. Premier Mateusz Morawiecki wezwał do okazania solidarności Polsce, Litwie i Estonii.

Jak informowaliśmy wcześniej, 19 listopada premier Mateusz Morawiecki spotkał się z Avril Haines, Dyrektor Wywiadu Narodowego USA. Rozmowa odbyła się na prośbę strony amerykańskiej, a jej uczestnicy uzgodnili, że niezbędna jest bliska współpraca w zakresie bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO.

Poza spotkaniem z premierem Mateuszem Morawieckim, Avril Haynes rozmawiała również z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, koordynatorem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim, ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego spotkała się również z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta RP pod przewodnictwem szefa gabinetu Prezydenta, ministrem Pawłem Szrotem.

Kresy.pl