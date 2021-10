Zwolennicy aborcji chcą uniemożliwić organizację Marszu Niepodległości

Osoba prywatna zgłosiła zgromadzenie na dotychczasowej trasie Marszu Niepodległości. Według Radia Zet, stoi za tym tzw. Ogólnopolski Strajk Kobiet.

Przypomnijmy, że w 2017 roku Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości” otrzymało zgodę od wojewody mazowieckiego na organizację 11 listopada zgromadzeń cyklicznych w latach 2017-2020. Zgoda dotyczyła trasy z ronda Dmowskiego na błonia Stadionu Narodowego. W ubiegłym roku prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, oficjalnie nie wyraził zgody na marsz, powołując się na sytuację epidemiczną w kraju.

Tegoroczny Marsz Niepodległości w Warszawie ma odbyć się pod hasłem „Niepodległość nie jest na sprzedaż”. To nawiązanie do niedawnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. wyższości Konstytucji RP nad prawem unijnym, a także do presji wywieranej przez UE na Polskę pod groźbą wstrzymania wypłat unijnych środków. Jednak jak podaje Radio Zet, środowiska narodowe jak dotąd nie złożyły w stołecznym ratuszu zgłoszenia dotyczącego przemarszu. Z kolei wojewoda mazowiecki do dziś nie wydał zgody dla Marszu Niepodległości na zorganizowanie zgromadzenia cyklicznego.

Co więcej, w „Wykazie zgłoszeń dotyczących zgromadzeń publicznych” ratusza widnieje za to przyjęte zgłoszenie zgromadzenia, które pokrywa się z dotychczasową trasą Marszu Niepodległości. Zgodnie z podanymi informacjami, ta manifestacja ma potrwać od godziny 14:00 do 17:00. Uczestnicy mają zebrać się na rondzie Romana Dmowskiego, a następnie przemaszerować Alejami Jerozolimskimi, przez rondo Charlesa de Gaulle’a i most Księcia Józefa Poniatowskiego na błonia Stadionu PGE Narodowy.

Oficjalnie, opisana manifestacja została zgłoszona przez osobę prywatną, przy czym według ustaleń Radia Zet, stoi za nim Ogólnopolski Strajk Kobiet.

We wspomnianym wykazie widnieją jeszcze inne zgłoszenia na manifestację 11 listopada br. Pierwsze dotyczy zgromadzenia w rejonie Romana Dmowskiego od godziny 10:30 do 13:30, drugie – zgromadzenia na pl. Na Rozdrożu przed pomnikiem R. Dmowskiego. Co ciekawe, to ostatnie, według zgłoszenia, ma potrwać cały dzień – od godziny 8:00 do 22:00. Według nieoficjalnych informacji żadne z tych zgłoszeń nie zostało zgłoszone przez organizatorów Marszu Niepodległości czy szerzej, przez środowiska narodowe.

Wcześniej informowaliśmy, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski twierdzi, iż Marsz Niepodległości nie powinien się odbyć i skierował do sądu wniosek o zakazanie organizacji marszu. Ponadto, stołeczny ratusz chciałby zdelegalizować organizatora wydarzenia, czyli Stowarzyszenie Marsz Niepodległości – również w tej sprawie zwrócił się do sądu.

radiozet.pl / Kresy.pl