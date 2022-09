Zełenski został „Żydem roku” w rankingu Jerusalem Post

The Jerusalem Post opublikowało w niedzielę listę 50 najbardziej wpływowych Żydów z 2022 roku. Zwycięzcą okazał się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W niedzielę, izraelski portal The Jerusalem Post opublikował listę 50 najbardziej wpływowych Żydów z 2022 roku. Zwycięzcą okazał się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

„The Jerusalem Post z dumą prezentuje listę 50 najbardziej wpływowych Żydów z 2022 roku. Wiele osób wpływa na świat, w którym żyjemy i wpływa na nasze codzienne życie. W tym roku staraliśmy się stworzyć listę prezentującą różnorodność narodu żydowskiego, a jednocześnie wyróżniającą ludzi ze wszystkich dziedzin życia – rządu, sztuki, medycyny, literatury i nauki” – czytamy.

Check out the @Jerusalem_Post’s annual 50 Most Influential Jews list that comes out on the eve of Rosh Hashanah. Hope you enjoy. https://t.co/yVPB9jVu7v pic.twitter.com/gndVcpHlh4

— Yaakov Katz (@yaakovkatz) September 25, 2022