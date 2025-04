Zełenski: Witkoff powiela rosyjską narrację

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skrytykował Steve’a Witkoffa, specjalnego wysłannika Donalda Trumpa, za jego wypowiedzi dotyczące potencjalnego porozumienia pokojowego między Rosją a Ukrainą. Zełenski zarzucił Witkoffowi powielanie rosyjskich narracji.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas czwartkowej konferencji prasowej odniósł się do niedawnych wypowiedzi Steve’a Witkoffa, specjalnego wysłannika prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Zełenski ocenił, że Witkoff przyjął strategię rosyjską w trakcie prowadzonych rozmów, co – jego zdaniem – jest działaniem wysoce niebezpiecznym.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że specjalny wysłannik nie posiada uprawnień do rozmów w kwestii ukraińskich terytoriów. „Nie postrzegam go jako osoby posiadającej mandat do omawiania terytoriów Ukrainy, ponieważ terytoria należą do naszego narodu. Dlatego w ogóle nie rozumiem, o czym on mówi. Słyszeliśmy to wszystko, ale jako brednie Putina. Nie sądziłem, że ma ludzi do dalszego szerzenia tych narracji w innych cywilizowanych krajach” – powiedział Zełenski.

Wypowiedź Zełenskiego była reakcją na niedawne oświadczenia Witkoffa, który po spotkaniu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem stwierdził, że potencjalna umowa pokojowa między Rosją a Ukrainą miałaby dotyczyć „pięciu terytoriów”.

Prezydent Ukrainy wskazał, że takie sformułowania są nieakceptowalne i w jego opinii stanowią powielanie narracji strony rosyjskiej. W ocenie Zełenskiego, przekazywanie tego typu treści w przestrzeni międzynarodowej szkodzi procesowi dyplomatycznemu i legitymizuje działania Federacji Rosyjskiej na Ukrainie.

Specjalny wysłannik prezydent USA Steve Witkoff nazwał swoje ostatnie rozmowy z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem „przekonującymi” i powiedział, że umowa pokojowa z Ukrainą obejmuje „tak zwane pięć terytoriów”, jak przytoczyła agencja Bloomberg.

Witkoff omawial z Putinem omawiano kroki, które mogłyby zakończyć wojnę na Ukrainie i ewentualnie doprowadzić do stworzenia nowych możliwości biznesowych. Powiedział dziennikarzowi, że Putin zwrócił się do niego z prośbą o zapewnienie „trwałego pokoju”, co, jak mówi, „zajęło nam trochę czasu, aby do tego dojść”.

Kluczem do wspólnego porozumienia jest, według Witkoffa, kwestia „pięciu terytoriów”. „To porozumienie pokojowe dotyczy tych tak zwanych pięciu terytoriów, ale obejmuje o wiele więcej” – ujawnił jednak.

Witkoff uważa, że ​​„możemy być na progu czegoś, co będzie bardzo, bardzo ważne dla całego świata”. Dodał również, że widzi „szansę na zmianę relacji między Rosją a Stanami Zjednoczonymi poprzez kilka bardzo atrakcyjnych opcji handlowych, które przyniosą prawdziwą stabilność regionowi”.

11 kwietnia Steve Witkoff poleciał do Petersburga, aby spotkać się z Władimirem Putinem. Ich rozmowa trwała ponad cztery godziny. Według doniesień medialnych Witkoff powiedział Donaldowi Trumpowi, że najszybszym sposobem na osiągnięcie zawieszenia broni będzie zaakcpetowanie kontroli Rosji nad czterema regionami Ukrainy, które Rosja anektowała jesienią 2022 r. Kreml już wcześniej sygnalizował, że uważa to za warunek sine qua non jakiegokolwiek porozumienia o przerwaniu walk.

Kresy.pl/UNIAN