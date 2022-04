Zełenski: po pokonaniu Rosji Ukraina będzie jednym z najpotężniejszych państw Europy

Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że kiedy Ukraina zwycięży w wojnie z Rosją i będzie mieć „najsilniejsza armię”, stanie się „jednym z najpotężniejszych państw w Europie”. Zapowiedział też, że ukraińska armia zacznie odbijać tereny zajęte przez Rosjan, jeśli dostanie wystarczająco dużo broni.

W sobotę wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpił na dużej konferencji prasowej, zorganizowanej na jednej ze stacji metra w Kijowie. Powiedział m.in., że większość Ukraińców nie jest gotowa, by przez kolejne 10-20 lat żyć w warunkach ciągłej wojny, ale nie mają innego wyjścia.

– My już staliśmy się takim krajem – broniącym naszej ziemi przez długie lata. Kiedy zwyciężymy, będziemy mieć najsilniejszą i najbardziej doświadczoną armię. Staniemy się jednym z najpotężniejszych państw w Europie – zaznaczył Zełenski. Wezwał też Ukraińców, szczególnie z obwodów zaporoskiego i chersońskiego oraz z Donbasu, którzy znajdują się obecnie a terenach zajętych przez Rosjan, żeby nie pomagali okupantom. Zapowiedział też, że Ukraina odzyska wszystkie zajęte terytoria, twierdząc, że może to zrobić „od razu”, jeśli będzie mieć dość broni.

– Moje stanowisko, jako prezydenta: odzyskamy wszystko, co oni okupują. To nie będzie kwestia 8 lat, jak od 2014 roku, to będzie od razu. To kwestia uzbrojenia. Jeśli będziemy jej mieli wystarczająco, to od razu zaczniemy odzyskiwać okupowane terytoria – podkreślił prezydent Ukrainy.

Dodał, że dostrzega wśród państw zachodnich zmianę w kwestii dostarczania Ukrainie broni. Powiedział, że szczególnie widzi zmianę w szybkości działania Stanów Zjednoczonych. – I jeśli ta szybkość będzie rosła tak samo, jak nam obiecują, jeśli działania będą odpowiadać deklaracjom jak u każdego porządnego człowieka i przywódcy, to będziemy szybko de-okupować nasze terytoria – powiedział Zełenski.

Ukraiński prezydent dodał jednocześnie, że Ukraina potrzebuje więcej uzbrojenia, niż dostarczają jej obecnie państwa sojusznicze. Zaznaczył, że najwięcej pomocy wojskowej dostarczają Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. – Poza tym jest wielu europejskich przyjaciół, ale rozumiemy zakres tej pomocy. USA są światowym liderem, więc to one nadają tempo i ton negocjacji i pomocy. Czasem właśnie one, w większości przypadków, mają wpływ na to, czy takie lub inne państwo europejskie może dostarczyć ważną dla nas broń. Dlatego jest partnerem strategicznym – powiedział prezydent. Dodał, że chciałby przyspieszyć tempo dostaw broni.

W niedzielę na Ukrainę przybędą sekretarz stanu USA, Antony Blinken oraz szef Pentagonu, Lloyd Austin. – Jutro porozmawiamy o liście potrzebnej nam broni i tempie jej dostaw – powiedział Zełenski.

Ukraiński prezydent powiedział, że jest gotów spotkać się osobiście z rosyjskim prezydentem, Władimirem Putinem. Zaznaczył, że nie boi się takiego spotkania. Wcześniej prezydencki doradca, Mychajło Jermak wyraźnie sugerował, że do spotkania Zełenski-Putin może dojść po rozstrzygnięciu walk o Donbas, gdzie Kijów jest zdeterminowany, by wygrać.

Jednocześnie, Zełenski zapowiedział, że Ukraina wycofa się z negocjacji z Rosją, jeśli „nasi ludzie w Mariupolu zostaną zniszczeni” lub jeśli Rosjanie przeprowadzą „referendum” w Chersoniu lub na innym obszarze Ukrainy, w sprawie utworzenia kolejnych tzw. republik ludowych.

Później Zełenski mówił m.in., że „Odessa może stać się nowym Mariupolem”.

Unian / Kresy.pl