Zełenski: najbardziej skomplikowana sprawa na Ukrainie to Masakra na Majdanie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że sprawa masakry na Majdanie jest najbardziej skomplikowana w kraju. Przyznał, że dowody zaginęły, miejsca zbrodni wyczyszczono i nie wie, kiedy uda się znaleźć ludzi odpowiedzialnych za masakrę.

W wywiadzie dla agencji Interfax-Ukraina prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do śledztwa ws. masakry na Majdanie. Uważa, że śledztwo to oraz doprowadzenie do końca działań związanych ze sprawą jest najtrudniejsze w kraju. Zwraca uwagę na zaginione dowody, brak świadków i na czyszczenie miejsc zbrodni.

„Zagubione dowody, dokumenty. Nie ma ludzi, nie ma świadków. Niektórzy mówią, że ogólnie w miejscach po tej tragedii, wiele z tych wszystkich zdarzeń zostało usuniętych. Najbardziej skomplikowana sprawa, jaka jest u nas w kraju, to [sprawa-red.] Majdanu” – powiedział Zełenski.

Ukraiński prezydent zaznaczył, że takimi działaniami z pewnością „zajmują się wszyscy”. Twierdzi, że ma pewność, iż osoby za to odpowiedzialne działają szybciej, niż jeszcze kilka lat temu, ale zarazem przyznaje, że nie wie, ile to wszystko może jeszcze potrwać.

„Kiedy znajdą zleceniodawców, bo z zabójcami jest jaśniej, tego nie mogę powiedzieć. W te sprawy zaangażowane są wszystkie siły i robimy wszystko, co możliwe” – powiedział Zełenski.

Komentując jego wypowiedź dr Iwan Kaczanowski, ukraiński politolog z Uniwersytetu w Ottawie i ekspert w sprawie Masakry na Majdanie zwrócił uwagę, że z jego wypowiedzi na temat zleceniodawców i sprawców wynika, że Zełenski uznaje, iż zabójstw dopuszczali się tylko funkcjonariusze Berkutu. Ekspert uważa, że świadczy to o tym, iż ukraiński prezydent kontynuuje w tej kwestii politykę swojego poprzednika, Petra Poroszenki, który zdaniem dra Kaczanowskiego jako prezydent odpowiadał za obstrukcję śledztwa. „Ta sprawa najbardziej udokumentowanego masowego zabójstwa w historii mogłaby zostać rozwiązana szybko, ale Zełenski boi się zidentyfikować i postawić w stan oskarżenia liderów Majdanu i snajperów, którzy dopuścili się masakry na Majdanie” – pisze na Twitterze dr Kaczanowski.

