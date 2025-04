Zatrzymano 15 Ukraińców i 3 Polaków. Zajmowali się sutenerstwem i handlem ludźmi

Rozbito zorganizowaną grupę przestępczą trudniącą się sutenerstwem i handlem ludźmi. Zatrzymano 15 obywateli Ukrainy i 3 ob. Polski. Grupa działała na terenie Krakowa, Warszawy, Wrocławia i Poznania.

W środę Centrale Biuro Śledcze Policji poinformowało o rozbiciu zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się sutenerstwem i handlem ludźmi. Grupa działała co najmniej od kwietnia 2023 roku do maja 2025 roku, operując na terenie Krakowa, Warszawy, Wrocławia i Poznania. Śledczy zatrzymali w sumie 18 osób, a wobec 15 z nich właśnie skierowano do sądu akt oskarżenia.

“Przestępcy wykorzystywali głównie obywatelki Ukrainy – często będące w trudnej sytuacji życiowej – werbując je do świadczenia usług seksualnych. Jedną z kobiet najęto podstępem, płacąc pośrednikowi 50 tys. zł. Zyski z jej ‘pracy’ oszacowano na 120 tys. zł” – czytamy.

Według ustaleń gang mógł zarobić na przestępczej działalności co najmniej milion złotych. Usługi seksualne mogło świadczyć kilkadziesiąt kobiet. “Całość funkcjonowała jak dobrze zorganizowany biznes: rekrutowano kobiety, fotografowano je do ogłoszeń erotycznych, publikowanych w sieci, a telefonistki umawiały spotkania z klientami. Zlecenia były realizowane w wynajętych mieszkaniach lub poprzez transport kobiet do wskazanych miejsc. Wśród oskarżonych znaleźli się także kierowcy oraz osoby odpowiedzialne za logistykę i ‘marketing'” – wskazano w komunikacie.

CBŚP podkreśla, że pierwsze zatrzymania miały miejsce w maju 2024 roku. Wówczas funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 12 osób – 10 obywateli Ukrainy i 2 Polaków. Działania przeprowadzono równolegle w kilku miastach, m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu i Karpaczu. Trzy osoby usłyszały zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Kolejna akcja miała miejsce w marcu 2025 roku – tym razem na terenie Wrocławia. Zatrzymano 6 kolejnych osób (5 obywateli Ukrainy i 1 Polaka). Prokuratura postawiła im zarzuty udziału w grupie przestępczej, handlu ludźmi oraz prania pieniędzy. W czasie przeszukań zabezpieczono m.in. kilkadziesiąt telefonów służących do kontaktu z klientami.

Jedna z oskarżonych osób usłyszała dodatkowo zarzut udzielania kokainy kobietom zmuszanym do świadczenia usług seksualnych.

cbsp.policja.pl / Kresy.pl