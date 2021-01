Zamieszki w Nazarecie podczas wizyty premiera Netanjahu

W środę doszło do starć między izraelskimi siłami bezpieczeństwa a Palestyńczykami, podczas wizyty premiera Benjamina Netanjahu w Nazarecie – poinformował Middle East Monitor.

Jak poinformował portal Middle East Monitor, przyjazd premiera Izraela Benjamina Netanjahu do Nazaretu spowodował protesty Palestyńczyków i starcia z siłami bezpieczeństwa.

Setki Palestyńczyków, w tym członkowie koalicji partii arabskich znanej jako Wspólna Lista, przeprowadzili protesty w północnej prowincji Nazaret, gdy Netanjahu odwiedził centrum szczepień.

Kilku demonstrantów, zostało lekko rannych. Według państwowych źródeł policja zatrzymała dziewięciu demonstrantów.

Ongoing clashes between a group of Israeli Arabs and ISF in Kufur Manda town N Nazareth City pic.twitter.com/O2nYSwvT6L

Krytycy twierdzą, że kolejna wizyta Netanjahu w arabskim mieście w ciągu dwóch tygodni, może być oceniana jako część wysiłków partii Likud, by pozyskać arabskich wyborców.

Dążąc do zwiększenia liczby głosów przed wyborami przedterminowymi 23 marca, Netanjahu powiedział w Nazarecie, że rozpoczęła się „nowa era” między obywatelami arabskimi a Żydami prowadząca do dobrobytu, integracji i bezpieczeństwa. „Obywatele arabscy ​​powinni w pełni być częścią izraelskiego społeczeństwa” – mówił

#Israel: Prime Minister Netanyahu speaking in #Nazareth, thanks Arab doctors and nursers for fight against COVID-19; and promises a „new era” for Jewish-Arab relations pic.twitter.com/6wqqJWN2ns

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) January 13, 2021