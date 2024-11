Zakończono pierwszy etap dostaw wyrzutni Homar-A [+FOTO/VIDEO]

Jak poinformowała Agencja Uzbrojenia, do Polski dotarły dwie ostatnie spośród dwudziestu zakupionych w lutym 2019 roku wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych HIMARS.

W piątek na portalu X Agencja Uzbrojenia poinformowała, że do Polski dotarły dwie ostatnie spośród dwudziestu zakupionych w lutym 2019 roku wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych HIMARS.

„W Polsce zameldowały się dwie ostatnie spośród dwudziestu zakupionych w lutym 2019 roku wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych HIMARS. Stanowić będą szkoleniowe wsparcie pierwszego dywizjonowego modułu ogniowego #HOMAR-A, który w ostatich miesiącach został już uzupełniony o zakontraktowane wcześniej wozy towarzyszące. Dostarczone dziś wyrzutnie wyposażone są w zasobniki ćwiczebne M68A2 do celów szkoleniowych” – czytamy.

Jak dodał sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Paweł Bejda, wyrzutnie są przystosowane do szkolenia załóg przygotowujących się do służby w dywizjonowym module ogniowym.

Pierwszy etap dostaw wyrzutni Homar-A zakończony. Dziś rano do 🇵🇱 przyleciał samolot specjalny wiozący https://t.co/Gii6kbxUL8. dwie wyrzutnie #Himars dla systemu #Homar-A. Są one przystosowane do szkolenia załóg przygotowujących się do służby w dywizjonowym module ogniowym. pic.twitter.com/G4EbP27GBL

— Paweł Bejda (@pawelbejda) November 22, 2024