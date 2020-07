Z publicznych bibliotek w Hongkongu zniknęły niepoprawne politycznie książki

Książki „pro-demokratycznych” postaci z Hongkongu stały się niedostępne w bibliotekach publicznych miasta rządzonego przez Chiny, na czas sprawdzenia ich pod kątem nowego prawa o bezpieczeństwie narodowym – poinformowała w niedzielę agencja prasowa Reuters.

Ustawodawstwo, które weszło w życie we wtorek wieczorem wraz z publikacją jego treści, karze przestępstwa związane z secesją, wywrotem, terroryzmem i zmową z obcymi siłami. Osobom, które złamią nowe zasady może grozić nawet dożywocie.

Biblioteki publiczne w Hongkongu „sprawdzą, czy niektóre książki naruszają przepisy ustawy o bezpieczeństwie narodowym” – poinformował w oświadczeniu departament usług rekreacyjnych i kulturalnych, który prowadzi biblioteki. „Chociaż podczas przeglądu pracownicy będą dopiero zwracać się o poradę prawną, książki nie będą dostępne do wypożyczenia i znalezienia w bibliotekach”.

Wyszukiwarki internetowe bibliotek pokazały książki młodego działacza Joshua Wonga lub pro-demokratycznego polityka Tanyi Chana w tym „Unfree Speech” jako niedostępne lub w trakcie recenzji.

„Ustawa o bezpieczeństwie narodowym nakłada na azjatyckie centrum finansowe reżim cenzury kontynentalnej” – Wong napisał w sobotę na Twitterze, dodając że „teraz są skłonni do cenzurowania książek”.

Less than a week after #NationalSecurityLaw has been put in place, #Hongkong‚s public libraries started to put books under review and suspend them from lending, including two of mine published in 2013 and 2015. pic.twitter.com/Dbuj62rEfj

— Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) July 4, 2020