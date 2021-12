Wniosek o tymczasowy areszt Romana Giertycha

Prokuratura Regionalna w Lublinie wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie Romana Giertycha. Wniosek o tymczasowe aresztowanie został złożony w ubiegły piątek.

Jak poinformował w rozmowie z Onetem Karol Blajerski, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Lublinie, „Wniosek o tymczasowe aresztowanie został złożony w ubiegły piątek. Dotyczy Romana G. w związku z potrzebą doprowadzenia go do prokuratury. Prokuratura zamierza postawić dodatkowe zarzuty Romanowi G. Dotyczą one prania brudnych pieniędzy i wyrządzenia spółce Polnord szkody w wysokości 4,5 mln zł, pod pozorem umowy na reprezentowanie spółki przez kancelarię prawną Romana G. w postępowaniu przed sądem administracyjnym”.

Sam Roman Giertych skomentował sprawę w swoich mediach społecznościowych: „Tak jak powiedziałem w zeszłym tygodniu ze spokojem oczekuję na wynik kolejnych prób aresztowania mnie. Czymś muszą przykrywać drożyznę, zapaść w ochronie zdrowia itd. Ich działania nie wpłyną w żaden sposób na złożenie w tym tygodniu wniosku do Hagi”.

Jak czytamy w komunikacie prokuratury, od grudnia 2020 roku prokuratura wysłała do Romana G. pod różne adresy ponad 100 wezwań na przesłuchanie, wyznaczając 21 terminów. Korespondencja była kierowana pod wszystkie znane adresy podejrzanego, w tym poza granicami RP. Kierowano również wezwania do kancelarii adwokackiej podejrzanego oraz do jego obrońców, a także w formie w formie MMS-ów wysyłanych na numer telefonu podejrzanego. Próby doręczenia wezwań podejmowała polska i włoska policja, a także pracownik administracyjny prokuratury.

„Roman G. ma wiedzę o kierowanych do niego wezwaniach i decyzji o postawieniu mu nowych zarzutów, ponieważ publicznie komentuje je w mediach. Kwestionuje swój status w śledztwie jako podejrzanego, a jednocześnie korzysta z przysługujących podejrzanemu uprawnień. Ustanowił swoich obrońców w śledztwie i składa zażalenia na decyzje wydawane w toku postępowania” – czytamy.

Prokuratura zwraca uwagę, że w przeciwieństwie do innych podejrzanych, występujących w tym samym śledztwie Roman Giertych ma nie respektować nałożonych przez ustawę obowiązków procesowych. „Przez uporczywe niestawiennictwo podejrzany unika merytorycznego odniesienia się do zarzutów, a przy tym utrudnia postępowanie, które ma rozstrzygnąć, czy dopuścił się naruszenia prawa”.

Kresy.pl