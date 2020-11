Wielkie demonstracje poparcia dla Trumpa w Waszyngtonie [+VIDEO]

Tłumy zwolenników Donalda Trumpa zebrały się w Waszyngtonie, by wyrazić swoje poparcie dla urzędującego prezydenta USA.

W sobotę w Waszyngtonie odbył się wielki wiec poparcia dla urzędującego prezydenta USA, Donalda Trumpa. Jak podaje stacja Fox News, wzięły w nim udział dziesiątki tysięcy Amerykanów. Wzywali Trumpa, żeby nie ustępował pola prezydentowi-elektowi Joe Bidenowi i podkreślali, że kandydat Demokratów miał wygrać dzięki nieprawidłowościom wyborczym.

Zwolennicy Trumpa wygłaszali zdecydowane przemówienia, powtarzając przy tym wersję o powszechnych nieprawidłowościach, czy wręcz oszustwach wyborczych na korzyść jego kontrkandydata. Niektórzy proponowali podjęcie konkretnych kroków celem zablokowania Bidenowi objęcia urzędu prezydenta, jak pozwy, audyty wyborcze, a nawet wzywanie stanów do wyznaczania elektorów opowiadających się za Trumpem.

W piątek Trump w jednym z wpisów na Twitterze zasugerował, że może weźmie udział w wiecu, jednak w sobotę udał się na swoje pole golfowe w Wirginii. Wracając do Białego Domu, kolumna prezydenckich pojazdów przejechała jednak obok zwolenników urzędującego prezydenta.

Uczestnicy mieli m.in. flagi wyborcze Trumpa, a także trzymali takie banery, jak „Zatrzymać oszustwo” czy „Najlepszy prezydent kiedykolwiek”. Skandowano też „Jeszcze cztery lata!” oraz „Zatrzymać kradzież [wyborów]!”.

Według Fox News, na demonstrację przybyli mieszkańcy różnych stanów, m.in. Arizony, Nevady czy Pensylwanii, gdzie oficjalnie Biden pokonał Trumpa. Obecni mieli być też niektórzy republikańscy kongresmeni, jak np. Mike Kelly z Pensylwanii, Paul Gosar z Arizony czy Louis Gohmert z Teksasu. Protesty miały pokojowy przebieg. Widoczni byli też kontrdemonstranci, m.in. z Refuse Fascism, domagający się szybkiego ustąpienia prezydenta.

Sam Trump zamieścił na Twitterze nagranie wideo z wiecu poparcia dla jego osoby. „Setki tysięcy ludzi okazują swoje wsparcie w Waszyngtonie. Nie będą popierać sfałszowanych i skorumpowanych wyborów” – napisał.

Hundreds of thousands of people showing their support in D.C. They will not stand for a Rigged and Corrupt Election! https://t.co/tr35WKTKM8

W innym wpisie skrytykował stację Fox News i „Sieci Fake Newsów” [oryg. Fake News Networks”] za to, że nie pokazują licznych uczestników demonstracji, tylko prawie puste ulice. „Zwyciężymy” – skomentował w jeszcze innym wpisie, zamieszczając inne nagranie z wiecu.

.@FoxNews and the Fake News Networks aren’t showing these massive gatherings. Instead they have their reporters standing in almost empty streets. We now have SUPPRESSION BY THE PRESS. MAGA! https://t.co/RMOa4jKZwA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020