Wiceszefowa Parlamentu Europejskiego zatrzymana. Chodzi o korupcję

Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Eva Kaili została w piątek zatrzymana w Brukseli. Ma to związek ze śledztwem w sprawie korupcji, w którą uwikłane są również władze Kataru – podała agencja AFP. „Parlament Europejski stanowczo sprzeciwia się korupcji” – oświadczyła szefowa PE Roberta Metsola. Kaili jest przedstawicielką grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów, która w związku z toczącym się dochodzeniem zawiesiła jej członkostwo. Oprócz wiceszefowej PE w piątek zatrzymano także cztery inne osoby – podaje portal Euronews.

W sprawie zostało zatrzymanych łącznie 5 osób. Wśród nich znalazła się wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Eva Kaili oraz jej partner. Policja zatrzymała Kaili w celu przesłuchania jej – podała AFP, na którą powołuje się PAP.

„Na tym etapie nie możemy komentować żadnych toczących się dochodzeń, z wyjątkiem potwierdzenia, że współpracujemy i będziemy w pełni współpracować ze wszystkimi odpowiednimi organami ścigania i organami sądowymi. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wspomóc działanie wymiaru sprawiedliwości” – oświadczyła w piątek na Twitterze przewodnicząca PE Roberta Matsola. „Parlament Europejski stanowczo sprzeciwia się korupcji” – podkreśliła.

Our @Europarl_EN stands firmly against corruption.

At this stage, we cannot comment on any ongoing investigations except to confirm that we have & will cooperate fully with all relevant law enforcement & judicial authorities.

We’ll do all we can to assist the course of justice.

— Roberta Metsola (@EP_President) December 10, 2022