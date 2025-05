Wiceprezydent USA: Wojna na Ukrainie nie zakończy się szybko

W wywiadzie dla Fox News wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance wyraził przekonanie, że wojna na Ukrainie nie dobiegnie końca w najbliższym czasie. Podkreślił jednocześnie konieczność znalezienia kompromisu pomiędzy Rosją a Ukrainą.

Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance oświadczył w rozmowie z telewizją Fox News, że nie spodziewa się rychłego zakończenia wojny na Ukrainie. Konflikt, który trwa już ponad trzy lata, według jego oceny wymaga porozumienia pomiędzy bezpośrednio zaangażowanymi stronami – Rosją i Ukrainą.

Vance zaznaczył, że obecna administracja USA staje przed pytaniem, jak pomóc obu państwom znaleźć kompromis prowadzący do zakończenia działań wojennych. „To Rosja i Ukraina muszą dojść do porozumienia i zakończyć ten brutalny konflikt” – podkreślił.

Wiceprezydent dodał również: „To nie zakończy się szybko”. Odniósł się przy tym do kosztów wojny, mówiąc: „Tak, oczywiście, Ukraińcy są oburzeni, że zostali zaatakowani. Ale czy zamierzamy nadal tracić tysiące i tysiące żołnierzy dla kilku kilometrów terytorium w jedną czy drugą stronę?”

Mimo to Vance wyraził ostrożny optymizm co do możliwości podjęcia rozmów pokojowych pomiędzy stronami konfliktu. „Trudno powiedzieć, że ‘jestem tego pewien’. To decyzje, które muszą podjąć Rosja i Ukraina. My tylko włączamy się do rozmowy. Znaleźliśmy się w punkcie, w którym trzeba powiedzieć ‘dość’ śmierci tysięcy i tysięcy młodych ludzi” – zaznaczył.

W ostatnich tygodniach administracja Donalda Trumpa, według doniesień medialnych, przyspieszyła działania mające na celu doprowadzenie do pokoju, przygotowując tak zwaną „ostateczną propozycję” zakończenia wojny. Szczegóły tego dokumentu nie zostały jednak ujawnione.

Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance stwierdził w środowej rozmowie z Fox News, że istnieje „bardzo duża przepaść” między oczekiwaniami Ukrainy i Rosji dotyczącymi zakończenia wojny. Zapowiedział jednocześnie, że administracja prezydenta Donalda Trumpa podejmie intensywne działania dyplomatyczne, mające na celu zbliżenie stanowisk obu stron.

Odnosząc się do aktualnego stanu negocjacji pomiędzy Ukrainą a Rosją, Vance powiedział, że „pierwszym i niezbędnym krokiem w kierunku rozwiązania konfliktu jest przedstawienie przez każdą ze stron propozycji pokojowej”.

„I to już się wydarzyło. Ukraińcy powiedzieli: ‘To jest to, czego chcemy’. Rosjanie powiedzieli: ‘To jest to, czego my chcemy’. A teraz zadaniem dyplomacji jest spróbować zbliżyć te dwie strony. Ponieważ istnieje bardzo duża przepaść między tym, czego chcą Rosjanie, a tym, czego chcą Ukraińcy” – ocenił wiceprezydent.

Kresy.pl/Fox News