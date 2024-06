Wicepremier: Mamy potwierdzenie, że doszło do cyberataku na Polską Agencję Prasową

Mamy już potwierdzenie, że doszło do cyberataku na PAP – oświadczył wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przekazał, że podobnych ataków udaremniono w ostatnich dniach więcej.

Wicepremier wypowiadał się dla poniedziałkowej Gazety Wyborczej. Gawkowski został zapytany, czy służby potwierdziły, że depesza mówiąca o mobilizacji Polaków i wysłaniu wojsk na Ukrainę to był atak hakerski ze strony Rosji, a nie głupi wybryk, zabawa czy żart. “Pierwsze informacje z naszych systemów potwierdzają, że był to zaplanowany atak. Działa już obecnie cyberzespół, który koordynuje pracę wokół tego zdarzenia. Musimy sprawdzić wszystkie szczegóły i namierzyć miejsce i sposób, jak udało się dotrzeć do systemów wewnętrznych PAP” – oświadczył.

Podkreślił, że śledztwo w tej kwestii koordynuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i że w sprawdzeniu tego, co się zdarzyło, pomaga NASK.

Minister cyfryzacji został zapytany, czy atak na PAP był najpoważniejszym incydentem w najnowszej historii Polski. “Z punktu widzenia dziennikarza zdecydowanie tak. Z PAP korzystają wszyscy. Muszę jednak przyznać, że polskim służbom przez ostatnie tygodnie udało się udaremnić wiele innych ataków na infrastrukturę krytyczną. O one też miałyby znaczenie dla obywateli, byłyby przez nich odczuwalne” – odpowiedział.

Gawkowski mówił o nasileniu ataków w ostatnich tygodniach. “Mamy informację, że próby przełamania zabezpieczeń w polskiej infrastrukturze krytycznej oraz w obszarze dezinformacji będą aż do wyborów do europarlamentu. Tydzień temu doszło do pierwszych zatrzymać związanych z atakami i próbami takowych. Dla nas w tej chwili to już codzienność, coś, co się może zdarzyć wszędzie i wszystkim. Widzimy czasem stuprocentowe przyrosty ich nasilenia z dnia na dzień. Nazywajmy rzecz po imieniu – jesteśmy na cybernetycznej zimnej wojnie z Rosją” – kontynuował.

W piątek na stronie Polskiej Agencji Prasowej (PAP) dwukrotnie pojawiła się fałszywa depesza informującą o rzekomej częściowej mobilizacji w Polsce. Tekst po kilku minutach został wycofany z serwisu.

forsal.pl / Kresy.pl