Wiceminister: Milion samochodów elektrycznych na polskich drogach oznaczałby stały blackout

Milion samochodów elektrycznych na polskich drogach oznaczałby stały blackout – oświadczył w poniedziałek wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Wiceszef resortu klimatu odniósł się także do kwestii polskiego samochodu elektrycznego – Izery. „Nie jestem żyrantem tego projektu, nie wiem” – stwierdził.

Prowadzący poniedziałkową rozmowę na antenie RMF FM przypomniał, że za 13 lat nie będzie można rejestrować nowych samochodów innych niż elektryczne. Wiceminister został zapytany, czy polski rząd przegrał tę bitwę w Parlamencie Europejskim. „Nie i mam nadzieję, że nie przegramy. Proponuję, żeby Frans Timmermans pojechał pod Ciechanów lub też wyszedł do kierowców np. na Mokotowie. Jest wiele mieszkań, teraz proszę sobie wyobrazić – kabel będzie ciągnięty przez balkony czy też będą stworzone jakieś miejsca do parkowania, żeby naładować swój samochód?” – odpowiedział.

„Jeżeli UE się uprze, to oczywiście, że będzie chciała coś takiego wdrożyć. Ale mogę powiedzieć, że to jest nierealne” – dodał. „Jeżeli chodzi o samochody elektryczne i te głosowania, rzeczywiście UE czy też PE idą wytoczoną drogą i 'Fit for 55′ jest realizowany, mimo tego, co się stało po 24 lutego. Ja mogę stwierdzić z przykrością, że mimo tego, co się stało, dalej idziemy w szaleńczym marszu, czy też jedziemy rozpędzonym pociągiem w stronę ściany. My musimy to wszystko przewrócić. Ten stolik należy wywrócić. (…) Chociażby wetować następne rozwiązania” – powiedział Jacek Ozdoba.

Jak podkreślił, jeśli „w PE nie mamy możliwości stworzenia większości, a tam są decyzje polityczne, to znaczy, że na przykład na forum KE powinniśmy korzystać z prawa weta, m.in. z zakresu miksu energetycznego”. „Reprezentuję środowisko, które uważa, że w UE, nawet jeśli decyzje zostały podjęte w zakresie PE, nawet jeśli przepisy europejskie będą wdrożone wprost, to i tak jest możliwość w przyszłości zmiany tego typu przepisu i to musi nastąpić w UE” – stwierdził.

Wiceminister podkreślił, że milion samochodów elektrycznych na polskich drogach oznaczałby stały blackout.

