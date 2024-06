Wiceminister edukacji nie wie ile ukraińskich dzieci zostanie objętych obowiązkiem szkolnym [+VIDEO]

W wywiadzie udzielonym Radiu Puls wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer przyznała, że nie wie ilu ukraińskich uczniów będzie uczęszczać do polskiej szkoły.

W środowym programie “Sedno Sprawy” emitowanym na antenie Radia Puls, wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer przyznała, że nie wie ilu ukraińskich uczniów będzie uczęszczać do polskiej szkoły.

Katarzyna Lubnauer poinformowała, że dzieci ukraińskie zostaną od pierwszego września obowiązkiem szkolnym, przekonywała także, że jej ukraińscy odpowiednicy nie wiedzą ile młodych Ukraińców mieszka w Polsce nie będąc objętymi obowiązkiem szkolnym.

“Ile dzieci trafi do systemy, to dowiemy się dopiero pierwszego września” – mówiła. “Spodziewany się od dwudziestu do góra stu tysięcy” – poinformowała.

Wywiad skomentował polityk opozycyjnej Konfederacji i były poseł Krystian Kamiński:

“Sekretarka stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej nie wie ile ukraińskich dzieci pójdzie od września do polskich szkół… spodziewamy się między 20000 a 100000… Bareja byłby bezrobotny” – czytamy.

Ukraińskie dzieci w polskich szkołach będą uczyć się według zaproponowanego przez Kijów „komponentu ukraińskiego”, obejmującego historię, geografię i literaturę. Poinformowała o tym wiceminister edukacji, Joanna Mucha. “Nie mamy takiego zamiaru, by polonizować dzieci ukraińskie”. Podczas wywiadu dla Radia Zet wiceminister edukacji narodowej Joanna Mucha (Polska 2050) była pytana o kwestie dotyczące nauczania ukraińskich dzieci w polskich szkołach. Zaznaczyła, że już dziś mają one możliwość nauki języka ukraińskiego. Zapytano ją, czy nie byłoby lepiej, gdyby zamiast tego uczyły się dodatkowo języka angielskiego oraz ile będzie kosztować podatników nauka języka ukraińskiego.

W odpowiedzi Joanna Mucha powtórzyła, że już teraz dzieci ukraińskie mają możliwość uczenia się swojego języka ojczystego w polskich szkołach oraz, że od września br. zostaną one objęte w Polsce obowiązkiem szkolnym. „Język ukraiński był i będzie oferowany w polskiej szkole” – zaznaczyła.

Następnie wiceminister oświadczyła, że strona ukraińska w tym kontekście przygotuje „komponent ukraiński”. Chodzi o program zajęć z zakresu historii i geografii Ukrainy oraz ukraińskiej literatury, dla młodych Ukraińców, którzy będą uczyli się w polskich szkołach.

„Strona ukraińska zaoferowała nam, że dla swoich dzieci przygotuje tzw. komponent ukraiński, który będzie obejmować historię, geografię, literaturę i będą to realizowali we własnym zakresie” – powiedziała Mucha. „Wydaje mi się to bardzo fair ofertą. Na pewno skorzystają [na tym – red.] obie strony” – dodała.

„My nie mamy takiego zamiaru, by polonizować dzieci ukraińskie” – podkreśliła wiceminister edukacji. „Chcemy, żeby dzieci ukraińskie zachowały swoją ukraińską tożsamość, a żeby jednocześnie były dobrze wyedukowane. Bo część z nich, po prostu, zostanie w Polsce”.

Kresy.pl/Radio Puls