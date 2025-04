W Polsce ubito miliony sztuk drobiu. Powodem grypa ptaków

Straż Graniczna poinformowała w piątek o zatrzymaniu 44-letniego obywatela Turcji poszukiwanego na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. We Włoszech grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności za przemyt imigrantów.

Straż Graniczna poinformowała o sprawie w piątek. Jak czytamy, dzień wcześniej do odprawy granicznej na wjazd do Polski w Korczowej zgłosił się 44-letni obywatel Turcji. Podczas kontroli funkcjonariusze Straży Granicznej wykryli, że mężczyzna jest w zainteresowaniu włoskiego wymiaru sprawiedliwości.

"Tamtejsze władze wydały za nim Europejski Nakaz Aresztowania w celu aresztowania i ekstradycji. Mężczyzna jest podejrzany o udział w procederze przerzutu migrantów do Włoch, za co grozi mu tam do 20 lat pozbawienia wolności. Cudzoziemiec został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Decyzją sądu trafił do aresztu na okres dwóch miesięcy. W tym czasie będzie prowadzone postępowanie ekstradycyjne" - podaje SG.