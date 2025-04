W Małopolsce pracę straciło blisko 2 tys. osób w I kwartale 2025 roku

W pierwszych trzech miesiącach 2025 roku niemal 2000 osób straciło pracę w Małopolsce, z czego aż 1200 stanowisk zlikwidowała jedna firma.

Według danych TVP Kraków, dziesięć firm działających na terenie Małopolski przeprowadziło zwolnienia grupowe w pierwszym kwartale roku. To wyjątkowo wysoki wynik, jeśli porównać go z analogicznymi okresami w poprzednich latach. Przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy zaznaczają jednak, że główna przyczyna redukcji etatów to zmiany profilu działalności przedsiębiorstw, nie ich upadłość.

„Jest to kwartał mocno wyróżniający się pod względem skali zwolnień. Natomiast warto zaznaczyć, że większość przypadków to reorganizacje, nie likwidacje” – informują przedstawiciele PUP.

Zmieniające się potrzeby rynku i rozwój nowych technologii powodują, że firmy poszukują innych kompetencji niż dotychczas, co wiąże się z koniecznością przekwalifikowania pracowników. W praktyce oznacza to, że osoby tracące pracę, często mogą liczyć na nowe oferty – czasem nawet w tej samej firmie.

Zdecydowaną większość zwolnień w Małopolsce odnotowano w sektorze obsługi danych i prowadzenia stron internetowych. To branża, która dynamicznie się rozwija, ale jednocześnie szybko dostosowuje do zmieniających się technologii, co skutkuje restrukturyzacjami.

Choć Kraków pozostaje największym pracodawcą w regionie, to w całym 2024 roku pracę w stolicy Małopolski straciło aż 2500 osób – to ponad czterokrotnie więcej niż w roku poprzednim, kiedy zwolnienia dotyczyły niespełna 600 osób.

Pomimo tych liczb, bezrobocie w regionie utrzymuje się na bardzo niskim poziomie – 2–2,1 proc. – wynika z danych Powiatowego Urzędu Pracy.

„Sytuacja jest stabilna, a liczba ofert pracy rośnie” – zaznacza dyrektor PUP, cytowany przez TVP Kraków.

Zgodnie z wcześniejszymi danymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w całym 2024 roku pracodawcy w Polsce zgłosili plany zwolnienia ponad 37 tys. pracowników, co stanowi wyraźny wzrost w porównaniu z 2023 rokiem (ok. 30 tys. osób). Mimo to, ogólnopolska stopa bezrobocia w marcu 2025 roku spadła do 5,3 proc.

Kresy.pl / interia.pl