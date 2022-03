USA wyślą Ukrainie amunicję krążącą Switchblade [+VIDEO]

W ramach nowego pakietu pomocy militarnej Ukraina otrzyma od USA m.in. 100 systemów amunicji krążącej Switchblade, zdolnych do niszczenia czołgów i pojazdów opancerzonych – podaje Politico.

Jak pisaliśmy, prezydent USA Joe Biden ogłosił w środę przyznanie Ukrainie dodatkowej pomocy militarnej o wartości 800 milionów dolarów. W ramach najnowszego pakietu pomocy Ukraina otrzyma m.in. 800 zestawów przeciwlotniczych Stinger, 2 tysiące zestawów przeciwpancernych Javelin czy 6 tysięcy granatników przeciwpancernych AT-4. Biden zapowiedział też, że pomoże Ukrainie zdobyć „systemy obrony powietrznej o dalszym zasięgu”. Nie podał jednak bliższych szczegółów. Zostało to medialnie zinterpretowane jako sygnał, że USA pomogą dostarczyć na Ukrainę systemy rakietowe S-300, o które prosił Amerykanów prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

Jak podano, Amerykanie przekażą też Ukrainie 100 taktycznych bezzałogowych systemów powietrznych. Nie sprecyzowano jednak, o jaki sprzęt chodzi. Portal Politco napisał, powołując się na znanego republikańskiego kongresmena z Teksasu, Mike’a McCaula, członka Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów, że USA wyślą Ukraińcom 100 dronów Switchblade [pol. Nóż sprężynowy – red.].

Informacje te portal Politico potwierdził później u źródła w amerykańskiej administracji.

Switchblade to system amunicji krążącej. Niewielkie, lekkie drony wyposażone w ładunek bojowy i system nawigowania w czasie rzeczywistym GPS mogą krążyć w powietrzu do 30 minut, w odległości kilkudziesięciu kilometrów od operatora. Są wystrzeliwane w powietrze z ze specjalnej wyrzutni, przypominającej moździerz. Operator w dowolnym momencie kieruje dron na cel, atakując go z góry. Z podawanych danych wynika, że najpewniej chodzi o systemy w wersji Switchblade 600, o zasięgu do 40 km i wyposażane w głowice przeciwpancerne.

Broń ta została po razi pierwszy użyta w Afganistanie, przez amerykańskie siły specjalne. Szybko zaczął z niej korzystać także Korpus Piechoty Morskiej USA, a także amerykańska armia. Okazała się bardzo skuteczna przy atakach z zaskoczenia, w tym na pojazdy bojowe.

Politico zaznacza, że wysłanie przez USA amunicji krążącej Ukraińcom to nowość w podejściu ze strony Amerykanów, którzy jak dotąd przekazywali głównie uzbrojenie przeciwpancerne i przeciwlotnicze.

McCaul powiedział też, że Stany Zjednoczone „pracują ze swoimi sojusznikami” nad tym, by wysłać na Ukrainę więcej systemów obrony powietrznej S-300. W środę stacja CNN podała, że Słowacja wstępnie zgodziła się przekazać Ukraińcom swoje systemy tego typu. Jak pisaliśmy, przedstawiciele rządu Słowacji twierdzą, że nie mają nic przeciwko temu, by słowackie rakietowe systemy obrony powietrznej S-300 trafiły na Ukrainę, ale w zamian oczekują broni, która od razu je zastąpi. Sprawa ma być konsultowana podczas czwartkowej wizyty szefa Pentagonu na Słowacji.

Temat przekazania Ukrainie systemów S-300 pojawił się już w ubiegłym tygodniu, gdy dziennik „Washington Post” napisał, że Biały Dom rozważa dostarczenie ich Ukrainie. W publikacji zauważono, że Słowacja posiada system obrony powietrznej S-300, który jest „dobrze znany Ukraińcom”.

Systemy przeciwlotnicze S-300 są wykorzystywane przez trzy kraje NATO: Słowację, Bułgarię i Grecję. Stany Zjednoczone prawdopodobnie w 1994 roku nabyły systemy S-300 od Białorusi, były one jednak pozbawione elektroniki i radaru. W 2020 roku informowaliśmy, że Departament Obrony USA zlecił ukraińskiej firmie Iskra dostawę nowych systemów radarowych do S-300, radary miały posłużyć do ćwiczeń ataków dronów na systemy obrony przeciwlotniczej.

Dodajmy, że jeszcze przed środowym wystąpieniem ukraińskiego prezydenta, stacja CNN podała, powołując się na wysokiego rangą amerykańskiego dygnitarza, że USA i ich natowscy sojusznicy wysyłają na Ukrainę kilka systemów rakietowych ziemia-powietrze. Według źródła CNN, chodzi tu o systemy samobieżne z czasów sowieckich: SA-8 (pol. Osa), SA-10, SA-12 i SA-14.

