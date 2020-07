US Army rozpoczęła testy systemu zarządzania obroną powietrzną IBCS, który został też pozyskany przez Polskę

Ponad siedmiuset żołnierzy, ekspertów technicznych i przedstawicieli personelu pomocniczego zebrało się na pustyni w Nowym Meksyku, aby przeprowadzić testy poligonowe systemu zarządzania obroną powietrzną IBCS, który został także pozyskany przez Polskę w programie „Wisła”. Po zakończeniu ćwiczeń system powinien przejść do fazy produkcyjnej.

Armia USA oraz przedstawiciele koncernu Northrop Grumman rozpoczęli na pustyni w Nowym Meksyku testy poligonowe systemu zarządzania obroną powietrzną IBCS – podał w poniedziałek portal „Breaking Defense”. System został także pozyskany przez Polskę w programie „Wisła”. Po zakończeniu ćwiczeń system powinien przejść do fazy produkcyjnej.

W ćwiczeniach biorą udział żołnierze armii amerykańskiej oraz przedstawiciele koncernu Northrop Grumman. Testy, tzw. Limited User Test (LUT), mają na celu sprawdzenie działania systemu w warunkach, które są zbliżone do rzeczywistych. Mają także wykazać, czy jest on gotowy na przejście z fazy badawczo-rozwojowej do fazy produkcyjnej.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Przed rozpoczęciem ostatniej fazy potrzebna jest decyzja Milestone C. Zatwierdza ona gotowość systemu do produkcji – jest to planowane na jesień.

Ćwiczenia z wykorzystaniem systemu IBCS będą prowadzone w specjalnym reżimie sanitarnym. Jest to spowodowane ciągłym zagrożeniem ze strony koronawirusa.

W czasie ćwiczeń system sprawdzany będzie pod kątem możliwości wykrywania, śledzenia i zwalczania różnych typów celów, m.in. pocisków balistycznych, przeciwradiolokacyjnych, bezzałogowców, załogowych samolotów oraz śmigłowców. W manewrach wezmą udział zarówno realne statki powietrzne, jak i obiekty symulacyjne.

Ukończenie prób LUT i wydanie decyzji Milestone C jest konieczne, aby system mógł osiągnąć swoją wstępną gotowość bojową zgodnie z aktualnym harmonogramem – w 2022 roku.

W ostatnich latach zmodyfikowano w systemie niektóre elementy. Powinno to ułatwić wdrażanie i dalszy rozwój IBCS.

Wdrożenie systemu IBCS jest priorytetem w zakresie modernizacji obrony powietrznej armii USA. Ma on na celu łączenie różnych warstw obrony powietrznej.

Wprowadzenie nawet pierwszej wersji IBCS ma zwiększyć możliwości wyposażonych w ten system batalionów Patriot, bowiem będą mogły korzystać w procesie kierowania ogniem nie tylko z własnych radarów, ale też ze stacji Sentinel, a także innych źródeł. Z IBCS będą integrowane także inne elementy, m.in. nowej generacji zestawy IFPC Inc-2I. System był testowany także we współdziałaniu z myśliwcami F-16 oraz sensorami naziemnymi będącymi na wyposażeniu innych rodzajów amerykańskich sił zbrojnych.

Polska pozyskała system IBCS razem z zestawami Patriot. Miało to miejsce w pierwszej fazie programu obrony powietrznej Wisła. Rozważane jest także zastosowanie IBCS w systemie obrony powietrznej Narew. Ma on w założeniu ściśle współdziałać z systemem Wisła.

breakingdefense.com / defence24.pl / kresy.pl