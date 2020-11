US Army Europe oddelegowała wyrzutnie HIMARS do ćwiczeń w Rumunii

US Army Europe oddelegowała dwie wyrzutnie M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) do ćwiczeń Rapid Falcon 2020, które odbędą się w Rumunii.

US Army Europe poinformowała 13 listopada o oddelegowaniu dwóch wyrzutni M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) do ćwiczeń Rapid Falcon 2020 w Rumunii. Wyrzutnie należą do 1st Battalion, 77th Field Artillery Regiment, 41st Field Artillery Brigade, która stacjonuje na stałe w niemieckim Grafenwoehr – informuje US Army Europe w swoim komunikacie. Przerzut ma na celu zademonstrowanie możliwości przebazowania jednostek artylerii dalekiego zasięgu na wschodnie rubieże NATO.

Wyrzutnie HIMARS mogą być uzbrojone w pociski kierowane GMLRS, które posiadają zasięg 70 km oraz rakiety balistyczne ATACMS o zasięgu 300 km.

19 listopada na terenie 57. bazy lotniczej Mihail Kogalniceanu oraz na poligonie rakietowym Capu Midia, które znajdują się na wybrzeżu Morza Czarnego, rozpoczynają się ćwiczenia Rapid Falcon 2020.

W ćwiczeniach będą brali udział żołnierze sił zbrojnych Rumunii, a także Amerykanie reprezentujący US Air Force, US Special Operations Command Europe, US Army i US Navy.

Łącznie weźmie w nich udział około 150 wojskowych i 30 sztuk sprzętu wojskowego.

HIMARS to lekka, mobilna wyrzutnia pocisków rakietowych ziemia-ziemia, w tym kierowanych GMLRS i ATACMS, na podwoziu kołowym. Może być transportowana samolotami C-130 lub większymi, w celu szybkiego przerzutu na pole walki. Każda pojedyncza wyrzutnia HIMARS może pomieścić sześć pocisków GMLRS albo pojedynczy ATACMS o zasięgu do 300 kilometrów.

Przypomnijmy, że w październiku zeszłego roku informowaliśmy, iż Polska kupuje HIMARS bez transferu technologii. Ministerstwo Obrony Narodowej wysłało wówczas stronie amerykańskiej oficjalny wniosek o zakup wyrzutni rakietowych HIMARS. Oznaczało to, że Polska ostatecznie uległa w sprawie transferu technologii i kupiła wyrzutnie „z półki”, podobnie, jak wcześniej uczyniła to Rumunia.

