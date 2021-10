Ursula von der Leyen: Oczekujemy, że Polska wykona orzeczenie TSUE

Ursula von der Leyen poinformowała w piątek, że UE oczekuje, że Polska wykona orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zrewiduje system dyscyplinarny i przywróci zwolnionych sędziów.

„Przed nami długa droga, łącząca dialog, reakcję prawną i działania na rzecz przywrócenia niezawisłości sądownictwa. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że system dyscyplinarny dla sędziów musi zostać zrewidowany, a sędziowie bezprawnie zwolnieni, przywróceni. Oczekujemy, że Polska wykona to orzeczenie”.

There’s a long road ahead, combining dialogue, legal response and action to restore the independence of the judiciary.

ECJ ruled that the disciplinary regime for judges had to be overhauled and unlawfully dismissed judges, reinstated.

We expect Poland to implement this ruling.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 22, 2021