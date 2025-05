Ukraiński jako drugi język obcy w polskich szkołach? Ambasada Ukrainy apeluje do rodziców

Ambasada Ukrainy w Polsce zachęca rodziców dzieci uczących się w polskich szkołach do składania wniosków o wprowadzenie języka ukraińskiego jako drugiego języka obcego.

Jak przypomniał we wtorek portal naszwybir.pl, ambasada Ukrainy w Polsce wystąpiła w marcu 2025 roku z apelem do rodziców dzieci uczących się w polskich szkołach, by składali wnioski do dyrektorów placówek oraz lokalnych władz oświatowych o wprowadzenie języka ukraińskiego jako drugiego języka obcego. Zgodnie z polskim prawem edukacyjnym, uczniowie klas 7–8 szkoły podstawowej oraz wszystkich klas liceum mają obowiązek nauki drugiego języka obcego.

W praktyce pierwszym językiem obcym w szkołach najczęściej jest język angielski. Wybór drugiego języka zależy od decyzji szkoły i rodziców, jednak – jak zaznacza Oleksandr Pustowyj, dyrektor ukraińskiej szkoły sobotniej przy Domu Ukraińskim w Warszawie – „w praktyce nikt dotychczas tego nie zgłaszał”.

Ambasada Ukrainy przypomina, że „zgodnie z polskim prawem edukacyjnym, uczniowie, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 roku, mają możliwość nauki języka ukraińskiego jako jednego z języków obcych w polskich szkołach”.

Podstawy programowe zakładają, że uczniowie w szkołach podstawowych (klasy 1–8) uczą się dwóch nowożytnych języków obcych. Pierwszy wprowadzany jest od klasy pierwszej, natomiast drugi od klasy siódmej. W klasach 7–8 uczniowie powinni opanować drugi język na poziomie podstawowym – A1 i A1+.

Pustowyj zaznacza jednak, że decyzja o wprowadzeniu konkretnego języka obcego jako drugiego nie zależy wyłącznie od rodziców. „Zgodnie z polskim prawem, decyzję w sprawie wprowadzenia drugiego języka obcego podejmuje dyrektor szkoły, rada pedagogiczna oraz – co najważniejsze – organ prowadzący i finansujący placówkę. W przypadku szkół publicznych jest to najczęściej organ samorządu terytorialnego, który decyduje o budżecie szkoły i liczbie nauczycieli”.

Wrocławskie Liceum nr 15 otrzymało już pierwszą zgodę od Ministerstwa Edukacji Narodowej na wprowadzenie języka ukraińskiego jako drugiego języka obcego. W tej placówce aż 48 procent uczniów to obywatele Ukrainy.

