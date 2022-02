Ukraińska armia ostrzelała rosyjską bazę lotniczą Millerowo [+FOTO/VIDEO]

Według doniesień medialnych ukraińska armia przeprowadziła uderzenie rakietowe na rosyjską bazę lotniczą w Millerowie pod Rostowem niedaleko granicy z Ukrainą.

Jak informuje między innymi portal The Drive, w piątek ukraińska armia przeprowadziła uderzenie rakietowe na rosyjską bazę lotniczą w Millerowie pod Rostowem niedaleko granicy z Ukrainą.

Millerowo jest siedzibą 31 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. W bazie lotniczej stacjonują samoloty wielozadaniowe Su-30SM. Baza jest położona niecałe 30 kilometrów od granicy z Ukrainą. Nie jest jasne jakie straty wywołał nalot.

Geolocation: 48.951484°, 40.310784°

Millerovo Airbase POV (grey) of a flight line that looks like it has several points of flames and smoke. Many Flanker variants had been parked there in images past and is very likely what is burning behind the building (orange). https://t.co/SGW7dAV27q pic.twitter.com/bWcnhigEaQ

— Evergreen Intel (@vcdgf555) February 25, 2022