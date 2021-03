Ukraińscy żołnierze otrzymają wozy bojowe BMP-1AK skonfiskowane w Polsce

Ukraińskie siły zbrojne otrzymają 26 wozów piechoty BMP-1AK. Zostały one skonfiskowane firmie z Polski, która nie wywiązała się z kontraktu.

W czwartek na terenie żytomierskiego zakładu produkcji czołgów i pojazdów opancerzonych ma miejsce oficjalne przekazanie Siłom Zbrojnym Ukrainy 26 wozów piechoty BMP-1AK. Trafiły one do zakładu w październiku 2020 roku. Ukraiński państwowy koncern Ukrspecexport skonfiskował je w Polsce, zgodnie z decyzją sądu.

Przypomnijmy, że chodzi tu o część pojazdów, które na podstawie umowy z 2016 roku zawartej z Ukrspecexportem miała dostarczyć ukraińskiej armii polska firma Wtórplast S.A. Wozy miały trafić do odbiorcy w 2018 roku. Firma z Polski nie wywiązała się jednak w pełni z umowy, w związku z czym część pojazdów decyzją sądu została skonfiskowana i zabrana na Ukrainę.

Oznaczenie AK to skrót od „AntyKumulacyjna” – pojazdy miały zostać dodatkowo wzmocnione, by poprawić ich parametry obronne w kontekście potencjalnego ataku pociskiem z głowicą kumulacyjną. Jest to zarazem pierwszy seryjny gąsienicowy pojazd opancerzony, który potrafi pływać i jest przeznaczony do transportowania desantu pododdziału strzelców zmotoryzowanych na polu walki, zwiększając jego mobilność, uzbrojenie i ochronę.

W 2018 roku ukraiński portal nv.ua podał, że Wtórplast sprzedał Ukrainie pojazdy BMP-1AK za dziesięciokrotnie wyższą cenę niż ta, za którą sam je nabył. Według portalu, polska firma najpierw kupiła około 200 wozów za ok. 20 tys. euro, po czym sprzedała je Ukrainie za kwotę ponad 200 tys. euro. Rzekomym beneficjentem transakcji miał być Serhij Paszyński, deputowany ukraińskiego parlamentu z Frontu Ludowego – aktywny uczestnik Majdanu i jeden z liderów opozycji, a później p.o. szefa kancelarii prezydenta Ukrainy. Ukraińskie media podają też, że Wtórplast chciał renegocjować warunki umowy, żeby zwiększyć wartość umowy.

Według portalu „Defense Express”, zakład w Żytomierzu miał na początku listopada 2020 roku przygotować do przekazania ukraińskiej armii „26 skonfiskowanych w Polsce BMP-1AK”.

inpoland.net.pl / Kresy.pl