Ukraińcy zamontowali na Krabach zagłuszarki antydronowe

Polskie Kraby doczekały się istotnej modyfikacji – dzięki instalacji nowoczesnych zagłuszarek armatohaubice wykorzystywane przez Ukraińców zyskały większą odporność na zagrożenia ze strony dronów i amunicji krążącej.

Modyfikacje nie są inicjatywą państwową, lecz rezultatem prywatnych zbiórek koordynowanych przez fundację Dzyga’s Paw. To właśnie ta organizacja uruchomiła kampanię mającą na celu zebranie 110 tys. dolarów na zagłuszarki dla 15 egzemplarzy Krabów należących do 26. Brygady Artylerii Sił Zbrojnych Ukrainy. Pierwsze trzy haubice zostały już wyposażone w systemy walki radioelektronicznej i działają na froncie.

To nie pierwsza oddolna inicjatywa tego typu. Wcześniej Ukraińcy zakupili osłony siatkowe dla wielu Krabów, które pełnią funkcję dodatkowej ochrony przed bezzałogowcami i atakami z powietrza. Jeden z tak wyposażonych pojazdów został zaprezentowany przez 26. Brygadę, a jego widok szybko obiegł media społecznościowe.

Według nieoficjalnych danych Ukraina otrzymała dotąd co najmniej 108 armatohaubic Krab – połowę w ramach polskiej donacji, połowę w drodze bezpośredniego zakupu. Choć szczegóły tych transferów nie są dziś oficjalnie potwierdzane przez polskie Ministerstwo Obrony Narodowej, Kraby odgrywają ważną rolę w ukraińskiej artylerii.

Montaż zagłuszarek, osłon siatkowych i rozwój kryjówek inżynieryjnych to tylko część strategii zwiększania przeżywalności sprzętu artyleryjskiego. Działania te są odpowiedzią na coraz bardziej złożone i niebezpieczne warunki walki – szczególnie w kontekście rosnącej liczby ataków z użyciem dronów.

The first 3 drone jammers are already hard at work protecting Krabs on the frontlines!

We don’t wait around – as soon as donations come in, we use them to buy and deliver the jammers directly to the units that need them most. pic.twitter.com/o1v3VDG9i3

— Dzyga’s Paw (@dzygaspaw) April 16, 2025