Ukraina otrzymała haubice FH70 [+FOTO]

Siły Zbrojne Ukrainy otrzymały holowane haubice FH70. Poinformował o tym w czwartek ukraiński Sztab Generalny Sił Zbrojnych.

Jak poinformował w czwartek ukraiński Sztab Generalny Sił Zbrojnych, Siły Zbrojne Ukrainy otrzymały haubice FH70. Haubice zostały już przekazane do walki w ramach ukraińskich jednostek artyleryjskich i działają na froncie.

Lokalne media, powołując się na swoje źródła, informowały wcześniej, że Ukraina otrzyma haubice FH70 z Włoch. Haubice były częścią nowego – trzeciego – pakietu pomocy wojskowej z tego kraju.

FH70 to holowana haubica opracowana przez Wielką Brytanię i Niemcy w 1969 roku. Później do listy producentów dołączyły Włochy. Projekt miał zastąpić amerykańską haubicę M114 155 mm. W 1976 roku haubica została przyjęta do służby.

The powerful voice of M777 in Ukraine is now joined by a new partner – 155-mm howitzers FH70. This duo is annihilating the russian occupiers. To reach a crescendo in this „musical repertoire” we need the famous soloist of our time – MLRS. pic.twitter.com/niCfFdnOmH

— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 26, 2022