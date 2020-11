Trump zapowiada odwołanie się do Sądu Najwyższego [+VIDEO]

Spór o bieżące wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych najprawdopodobniej trafi do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, powiedział dziennikarzom w Białym Domu prezydent Donald Trump w czwartek.

Donald Trump zapowiedział na Twitterze i podczas konferencji prasowej, że batalia o wyniki wyborów może zakończyć się w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych.

„Z łatwością wygrałbym wybory na prezydenta Stanów Zjednoczonych dzięki legalnie oddanym głosom. obserwatoromw żaden sposób nie wolno było wykonywać swojej pracy, w żadnej formie, dlatego głosy przyjęte w tym okresie należy uznać za GŁOSOWANIE NIELEGALNE. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych powinien zdecydować!” – napisał na swoim profilu.

I easily WIN the Presidency of the United States with LEGAL VOTES CAST. The OBSERVERS were not allowed, in any way, shape, or form, to do their job and therefore, votes accepted during this period must be determined to be ILLEGAL VOTES. U.S. Supreme Court should decide!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020