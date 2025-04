Trump podpisał rozporządzenia wykonawcze. Chodzi o powrót do węgla

We wtorek prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenia wykonawcze, które mają doprowadzić do zwiększenia produkcji węgla w kraju. Wyraził opinię, że węgiel jest “najbardziej niezawodnym, ​​trwałym, i bezpiecznym” źródłem energii.

Prezydent USA Donald Trump podpisał we wtorek serię rozporządzeń wykonawczych mających na celu ożywienie amerykańskiego przemysłu węglowego.

Na mocy czterech rozporządzeń Trump zezwolił niektórym starszym elektrowniom węglowym, przeznaczonym wcześniej do wycofania z eksploatacji, na dalszą produkcję energii elektrycznej.

Trump polecił również agencjom federalnym zidentyfikowanie zasobów węgla na terenach federalnych, a także zniesienie barier ograniczających wydobycie węgla.

'Today, we're taking historic action to help American workers, miners, families and consumers. We're ending Joe Biden's war on beautiful, clean coal once and for all… we're going to put the miners back to work.' – President Trump

