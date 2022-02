Times of Israel: Tysiące obywateli Ukrainy chce wyjechać do Izraela

Agencja Żydowska na rzecz Izraela otrzymała w ostatnich dniach tysiące zapytań od obywateli Ukrainy w sprawie możliwości wyjazdu do Izraela. Ma to związek z rosyjską inwazją na ten kraj.

Agencja Żydowska na rzecz Izraela jest częściowo rządowym organem, który odpowiada za nadzorowanie imigracji do Izraela. Około 200 tys. osób na Ukrainie jest uprawnionych do wyjazdu zgodnie z izraelskim prawem powrotu, które wymaga, aby osoba miała co najmniej jednego żydowskiego przodka, by otrzymać izraelskie obywatelstwo – zwraca uwagę Times of Israel. W związku z falą uchodźców z Ukrainy, organizacja poinformowała w sobotę, że jej punkty powstały na granicy Ukrainy z Polską, Mołdawią, Rumunią i Węgrami.

Od ubiegłego poniedziałku agencja działa we Lwowie. Wcześniej jej biura znajdowały się w Kijowie.

„W ostatnich dniach tysiące osób skontaktowało się z organizacją w sprawie imigracji do Izraela w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę” – Times of Israel cytuje przedstawiciela Agencji Żydowskiej.

W całym 2021 r. z Ukrainy do Izraela wyemigrowało nieco ponad 3100 osób.

Izraelscy urzędnicy zadeklarowali, że przygotowują się do przyjęcia tysięcy żydowskich imigrantów z Ukrainy.

Izrael doświadczył podobnego skoku imigracji z Ukrainy bezpośrednio po rosyjskiej inwazji na Krym w 2014 roku.

Przypomnijmy, że w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę w mediach pojawiły się komentarze na temat możliwej liczby uchodźców z tego kraju. Mówi się nawet o 5 mln osób.

timesofisrael.com / Kresy.pl