„Tak Trójmorze konstruuje swoje bezpieczeństwo”. Uruchomiono gazociąg Polska-Słowacja

Na stronie Komisji Europejskiej podkreślono, że ukończenie gazociągu „stanowi kamień węgielny korytarza infrastruktury gazowej Północ-Południe między Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Egejskim, wschodnim Morzem Śródziemnym i Morzem Czarnym”. Zaznaczono również, że gazociąg „był projektem będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania w latach 2013-2021 i otrzymał ponad 100 mln EUR dofinansowania ze środków UE za pośrednictwem instrumentu 'Łącząc Europę’, co stanowi około 40% kosztów całości”.

Interkonektor Polska-Słowacja to dwukierunkowy gazociąg wysokiego ciśnienia łączący gazowy węzeł krajowego systemu w Strachocinie na Podkarpaciu ze słowackim węzłem Velke Kapuszany przy granicy z Ukrainą. Tamtędy przebiega gazociąg „Braterstwo”, czyli gazociąg, którym eksportowany na zachód przez Ukrainę jest rosyjski gaz.

Jak powiedział premier Mateusz Morawiecki, gazociąg między Polską a Słowacją jest dowodem, że połączenia północ-południe mogą wzmacniać bezpieczeństwo między naszymi krajami. „Ten gazociąg jest jednocześnie wielką inwestycją Trójmorza, które w ten sposób konstruuje swoje bezpieczeństwo” – dodał premier.

„Nie myliliśmy się co do intencji Rosji. Przestrzegaliśmy Niemcy o wielkich niebezpieczeństwach rosyjskiego szantażu gazowego, z którym mamy dzisiaj do czynienia. Realizowaliśmy konkretne działania przeciwko rosyjskim zagrożeniom” – zauważył premier.

„Ten gazociąg Polska-Słowacja i dalej ze Słowacji do Austrii, do Ukrainy, ale także Rumunii i Węgier, ale także podłączenie Norwegii, to gazociąg pokoju, który tworzy wspólnotę bezpieczeństwa w oparciu o strategiczną wspólnotę Trójmorza” – podkreślił szef polskiego rządu.

Morawiecki ocenił także, że gazociąg jest dowodem na to, że Grupa Wyszehradzka, choć z pewnymi problemami, odbudowuje swoją siłę.

Gazociąg ma umożliwi przesył gazu na poziomie 5,7 mld m sześc. w skali roku w kierunku Polski oraz 4,7 mld m sześc. w kierunku Słowacji. Rzecznik rządu Piotr Müller wskazał, że umożliwi on eksport gazu z Polski w oparciu o dostawy z terminala LNG w Świnoujściu. Polska ma dzięki niemu zyskać także infrastrukturalny dostęp do kolejnych źródeł gazu niezależnych od Rosji, zlokalizowanych na obszarze południowej Europy – za pośrednictwem tamtejszych terminali LNG – Afryki Północnej oraz Kaukazu.

Jak informowaliśmy, pod koniec kwietnia br., szef polskiego rządu spotkał się w Warszawie z premierem Czech Petrem Fialą. Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że Polska pomoże naszym południowym sąsiadom uniezależnić się energetycznie od Rosji. „Otworzyliśmy debatę na temat gazociągu Stork II” – przekazał premier Czech.

„Jednocześnie zaproponowałem też zacieśnienie współpracy z Polską, jeśli chodzi o przepustowość terminali LNG, które Polska chce zbudować. Złożyliśmy ofertę zakupu LNG z polskich terminali. Jesteśmy otwarci na dalsze rozmowy w tym temacie” – mówił Fiala.

Projekt gazociągu Stork II został zarzucony w 2019 roku. Wedle wcześniejszych szacunków budowa około 100-kilometrowego połączenia miała trwać cztery lata. Jak podał czeski minister przemysłu i handlu Jozef Sikela cytowany przez „Seznam Zpravy”, negocjacje z Komisją Europejską w sprawie ewentualnego wznowienia budowy Stork II już trwają.

Według danych czeskiego urzędu statystycznego, w 2021 roku Czechy niemal 90 proc. gazu otrzymały z Rosji.

Polski i czeski systemy gazowe są połączone interkonektorem w okolicach Cieszyna, które może przesyłać wolumeny rzędu 0,5 mld m sześc. gazu rocznie.

