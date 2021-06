Szef KPRM: mamy fundusze, aby przyjąć wszystkich białoruskich studentów, którzy są zagrożeni represjami

Jeśli chodzi o liczbę studentów z Białorusi, mamy fundusze pozwalające nam przyjąć de facto wszystkich zagrożonych represjami zainteresowanych – oświadczył w środę szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Szef KPRM Michał Dworczyk oświadczył w środę, że białoruscy studenci mogą otrzymywać pomoc z wielu programów, które są prowadzone przez polski rząd lub finansowane z budżetu państwa. „Jeśli chodzi o liczbę studentów, mamy fundusze pozwalające nam przyjąć de facto wszystkich zainteresowanych, którzy są zagrożeni represjami” – powiedział.

Zaznaczył, że Polska przyjęła w ubiegłym roku 700 osób z Białorusi, m.in. studentów i pracowników naukowych. Michał Dworczyk był dopytywany o możliwość przyznawania azylu represjonowanym Białorusinom. Odpowiedział, że politykę azylową w dużej mierze regulują przepisy unijne. „Wszystkie osoby, które są zagrożone w jakikolwiek sposób represjami, mogą liczyć na pomoc, wsparcie, w tym także szeregu organizacji pozarządowych działających na terenie Polski” – dodał.

Przypomnijmy, że poseł Konfederacji i wiceprezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak oświadczył na początku tygodnia, że „Udzielenie komuś azylu, co pokazuje sytuacja z Białorusią, jest wzięciem odpowiedzialności za takie osoby. Udzielanie na prawo i lewo azylu politycznego to prosta droga do tego, by mieć na arenie międzynarodowej więcej rywali niż jest się w stanie obsłużyć”.

W ubiegłym tygodniu prezydent Łodzi Hanna Zdanowska poinformowała, że uruchamia specjalny projekt, który będzie skierowany do Białorusinów. „Zapraszamy, czekamy na Was, w Łodzi będziecie wolni i bezpieczni” – zadeklarowała.

