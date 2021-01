Straż Graniczna zatrzymała nielegalnych imigrantów z Afganistanu i Iraku

„Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej zatrzymali pięciu cudzoziemców. Granicę z Czech do Polski przekroczyli nielegalnie, przy użyciu podstępu” – poinformowała służba w poniedziałek. Mężczyźni to obywatele Afganistanu i Iraku.

W komunikacie podkreślono, że 8 stycznia patrol Straży Granicznej zatrzymał na bielskim dworcu PKP pięciu cudzoziemców. Informację o obecności obcokrajowców przekazała funkcjonariuszka SG, która w czasie prywatnym przebywała na terenie dworca kolejowego. Mężczyźni okazali do kontroli dokumenty potwierdzające, że złożyli na terenie Rumunii wnioski o pomoc międzynarodową. Ustalenia wskazały jednak, że czterej obywatele Afganistanu i jeden Irańczyk do Polski dostali się nielegalnie, w transporcie, który jechał z Bułgarii poprzez Rumunię, Węgry, Słowację i Czechy. Wszyscy przyznali się do zarzucanego im czynu i złożyli wyjaśnienia. Cudzoziemcy chcieli dojechać ciężarówką do krajów Europy Zachodniej.

„Mężczyznom przedstawiono zarzut przekroczenia granicy z Czech do Polski wbrew przepisom przy użyciu podstępu. Na podstawie decyzji sądu, obcokrajowcy zostali umieszczeni w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców. Natomiast w związku z tym, że złożyli na terytorium Rumunii wnioski o pomoc międzynarodową, istnieją okoliczności uzasadniające przekazanie ich do tego kraju” – napisano.

Przypomnijmy, że w grudniu 2020 roku funkcjonariusze Straży Granicznej w Medyce zatrzymali ponad trzydziestoosobową grupę obywateli Mołdawii oraz Ukrainy, którzy przedstawiali do kontroli fałszywe dokumenty, mające potwierdzać legalność ich zatrudnienia

Również w grudniu Straż Graniczna zatrzymała dwóch nielegalnych imigrantów w pobliżu granicy polsko-słowackiej. Pierwotnie cudzoziemcy twierdzili, że są obywatelami Libii, jednak po sprawdzeniu w bazach danych ustalono, że są to obywatele Tunezji.

Pod koniec listopada funkcjonariusze z Placówki SG w Dołhobyczowie zatrzymali na terenie pow. hrubieszowskiego trzech nielegalnych migrantów z Turcji. Mężczyźni pieszo przekroczyli państwową granicę z Ukrainy do Polski.

Na początku listopada ubiegłego roku funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej zatrzymali obywateli Afganistanu, którzy podróżowali ukryci w naczepie samochodu ciężarowego.

Straż Graniczna informowała we wrześniu o zatrzymaniu ośmiu nielegalnych imigrantów z Syrii wraz z wiozącym ich kierowcą samochodu ciężarowego, a także dwóch obywateli Afganistanu. W komunikacie podkreślono, że Polska miała być dla nich krajem tranzytowym w podróży do Niemiec.

W sierpniu 34 nielegalnych imigrantów zostało zatrzymanych przy drodze krajowej nr 1 w miejscowości Kobiór (Śląskie). Zatrzymani byli obywatelami Iraku, Iranu, Syrii oraz Turcji.

Podobna sytuacja miała miejsce na początku czerwca. Wówczas funkcjonariusze policji i Straży Granicznej zatrzymali w Katowicach grupę nielegalnych migrantów z Afganistanu, którzy przedostali się do Polski aż z Grecji.

strazgraniczna.pl / Kresy.pl