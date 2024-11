Spotkanie ministrów obrony Polski i Słowacji. Bratysława zainteresowana ofertą polskiego przemysłu zbrojeniowego

W piątek wicepremier Kosiniak-Kamysz wraz z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem złożyli wizytę w Bratysławie. Spotkali się ze swoimi odpowiednikami. Minister obrony Słowacji oznajmił, że oferta polskiego przemysłu zbrojeniowego jest interesująca dla strony słowackiej.

W piątek w Bratysławie odbyła się oficjalna wizyta polskiej delegacji rządowej z udziałem wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz ministra infrastruktury, Dariusza Klimczaka.

Kosiniak-Kamysz przekazał, że po wizycie rozpoczną się prace nad umową międzyrządową między Polską a Słowacją o strategicznej współpracy w rozwoju przemysłu zbrojeniowego.

„Umówiliśmy się z panem premierem, że przygotujemy umowę międzyrządową o strategicznej współpracy rozwoju przemysłu zbrojeniowego. Mam nadzieję, że już niedługo uda nam się podpisać ten dokument. Już teraz zapraszam pana premiera do Polski. Wcześniej jednak przedstawiciele naszych firm zbrojeniowych odwiedzą Słowację, aby wzmacniać tę współpracę” – oświadczył wicepremier.

MON podkreśla, że ministrowie dyskutowali również o możliwościach zacieśnienia współpracy przemysłowej w obszarze obronności, co ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia zdolności produkcyjnych i innowacyjności gospodarki obu państw.

„Będziemy robić wszystko, aby polskie firmy, zarówno państwowe, jak i prywatne, nawiązały jak najbliższą współpracę z firmami słowackimi – zarówno państwowymi, jak i prywatnymi. Jest to dla nas priorytet. Osobiście będę tego tematu pilnował, aby rozwój, wymiana doświadczeń, technologii i wspólne inicjatywy – czy to w zakresie produkcji Rosomaków, czy w obszarze handlu i produkcji amunicji – przynosiły korzyści obu stronom. Dla nas kluczową kwestią w przemyśle jest dziś nabycie zdolności do produkcji wielokalibrowej amunicji na dużą skalę. Bez partnerstwa ze Słowacją tego celu nie osiągniemy. Jestem o tym przekonany. Wiem, że jesteście naszym podstawowym partnerem, za co bardzo dziękuję” – podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Czytaj: „Nie tak powinno się traktować bliskiego sojusznika”. Słowackie media o „potajemnym” spotkaniu premierów Polski i Słowacji

„Ważnym elementem naszej kooperacji jest nie tylko przemysł zbrojeniowy, ale także wymiana doświadczeń między naszymi armiami. Szczególnie dobrze współpracują nasze wojska specjalne. Mamy też doświadczenia z misji Air Policing, którą Polska realizuje nad Słowacją do końca tego roku. Ochrona wspólnych wartości i przestrzeni powietrznej państw UE oraz NATO pozostaje naszym priorytetem. Jesteśmy gotowi pogłębiać współpracę w zakresie szkolenia żołnierzy i wymiany doświadczeń. Zaprosiłem Słowację do inicjatywy Tarcza Wschód, w ramach której budujemy fortyfikacje na wschodniej flance NATO. Słowacja dysponuje znakomitymi wojskami inżynieryjnymi, a współpraca w tym obszarze jest potrzebna” – powiedział szef MON.

„Wracając do działań, które podejmujemy z ministrem obrony narodowej Słowacji, obejmują one współdziałanie w ramach Unii i NATO, wspieranie inicjatyw oraz działań dążących do wzmocnienia bezpieczeństwa. Doceniana jest rola Polski w modernizacji sił zbrojnych, co wywołuje duże wrażenie wśród partnerów, również podczas dzisiejszych rozmów. (…) Podsumowując działania podejmowane dziś z naszymi sąsiadami ze Słowacji mają one na celu większe bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO i Unii Europejskiej. Dotyczą one także relacji gospodarczych, wspólnych inicjatyw w przemyśle zbrojeniowym, wspólnych szkoleń wojsk oraz podnoszenia umiejętności. Otrzymałem zapewnienie, które jest niezwykle cenne: w razie jakiegokolwiek zagrożenia Słowacja zawsze stanie po stronie Polski, wspierając nas w każdym możliwym zakresie. Tę samą deklarację złożyłem w imieniu Polski” – kontynuował wicepremier.

[kresy_casaual]

Minister obrony Słowacji Robert Kaliniak oznajmił, że oferta polskiego przemysłu zbrojeniowego jest interesująca dla strony słowackiej.

„Dlatego podczas modernizacji [naszej] armii będziemy chcieli skorzystać z tych polskich możliwości” – podkreślił.

Podziękował też Polsce za ochronę słowackiego nieba. „Chciałbym podziękować w imieniu obywateli Republiki Słowackiej za użycie polskich sił zbrojnych do ochrony naszej przestrzeni powietrznej, kiedy [my] utraciliśmy tę możliwość. Jednocześnie serdecznie dziękuję za udział polskich sił zbrojnych w uroczystościach związanych z 80. rocznicą słowackiego powstania narodowego” – oświadczył.

„Nasze dzisiejsze spotkanie jest dobrym przyczynkiem do budowania naszych stosunków. Przyjaźń [już] jest, a teraz dochodzi do tego jeszcze wymiar gospodarczy” – dodał słowacki minister.

Zobacz: „Pytamy o to każdego dnia”. Kosiniak-Kamysz nie wie, czy polski przemysł jest w stanie dostarczyć BWP Borsuk

Czytaj także: Polski rząd przeznaczy 3 miliardy złotych na budowę polskiej fabryki amunicji

gov.pl / wnp.pl / Kresy.pl