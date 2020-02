Rosjanie i Ukraińcy odnoszą się do siebie coraz gorzej

W badaniu socjologicznym przeprowadzonym w Rosji przez Centrum Lewady, a na Ukrainie przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii sprawdzono jak odnoszą się do siebie Rosjanie i Ukraińcy.

Dane badań socjologiczny opublikował w czwartek portal rosyjskiej telewizji RBK. Według sondażu przeprowadzonego wśród Rosjan 6 proc. z respondentów zadeklarowało w styczniu, że odnosi się do Ukrainy „bardzo dobrze”. Od września zeszłego roku proporcja takich odpowiedzi zmalała o 3 punkty procentowe. „W zasadzie dobrze” odnosiło się do zachodniego sąsiada 36 proc. pytanych Rosjan, co oznacza spadek aż o 11 punktów procentowych. „W zasadzie źle” – tak swój stosunek do Ukrainy określiło 27 proc. Rosjan – o 8 punktów procentowych więcej niż przed czterema miesiącami. Odpowiedź „bardzo źle” wybrało 20 proc. respondentów w Rosji – o 8 punktów procentowych więcej. 11 proc. Rosjan wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć” (spadek o 2 punkty procentowe).

Wśród Ukraińców 14 proc. respondentów określiło w grudniu, że odnosi się do Rosji „bardzo dobrze”. To o 2 punkty procentowe mniej niż we wrześniu. „W zasadzie dobrze” – taką odpowiedź wybrało 35 proc. pytanych Ukraińców. W tej kategorii także nastąpił spadek o 3 punkty procentowe. Natomiast w „zasadzie źle” odnosiło się w grudniu do Rosji 20 proc. pytanych Ukraińców – wzrost o 1 punkt procentowy. „Bardzo źle” traktowało Rosję 19 proc. ukraińskich respondentów co oznacza wzrost o 3 punkty procentowe w tej kategorii. 12 proc. nie potrafiło odpowiedzieć na tak postawione pytanie (proporcja bez zmian).

rbc.ru/kresy.pl