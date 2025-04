Ordo Iuris przygotował wniosek do TK w sprawie sprzeciwu wobec aborcji do 9-miesiąca ciąży oraz uruchomił petycję w tej sprawie

„Całą Polską wstrząsnęła sprawa Felka uśmierconego tuż przed narodzinami. To wytyczne minister Izabeli Leszczyny to umożliwiły – musimy je uchylić” – oświadczył Instytut Ordo Iuris, informując o przygotowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego oraz uruchomieniu petycji w tej sprawie.

Instytut Ordo Iuris utworzył petycję przeciwko wytycznym Ministerstwu Zdrowia, które dopuszczają aborcję do 9-miesiąca ciąży z powodu przesłanek psychicznych. Stanowią one uzupełnienie przypadku „zagrożenia dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej”. Petycję można podpisać TUTAJ.

Ponadto Instytut poinformował o przygotowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego konstytucyjności wytycznych Ministerstwa Zdrowia, w których zasugerowano lekarzom, że aborcja może być środkiem terapeutycznym na problemy psychiczne kobiet w ciąży.

Dalej czytamy, że „szefowa resortu zdrowia wymusiła poprzez dotkliwy system sankcyjny w postaci kar finansowych nakładanych na szpitale przez NFZ w przypadkach niewykonywania wskazań płynących z bezprawnych wytycznych.”

W ocenie autorów wniosku obecne wytyczne resortu zdrowia mogą prowadzić do sytuacji, w których aborcja wykonywana jest na podstawie ogólnych zaświadczeń lekarskich, bez jednoznacznego wskazania rzeczywistego zagrożenia życia lub zdrowia kobiety. Środowiska prawnicze alarmowały, że minister Leszczyna nie miała kompetencji do wydania takiego dokumentu.

”Dlatego też działaniem koniecznym jest zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o kontrolę konstytucyjności tego aktu. Zrobić to może m.in. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, oraz grupa 50 posłów. Z tego powodu kierujemy do Państwa prośbę o wystosowanie takiego wniosku, apelując o rychłą interwencję w przedmiotowej sprawie. Być może to od Państwa zależy, czy w polskich szpitalach dalej będą zabijane zdolne do życia dzieci” – oświadczył Ordo Iuris.

Instytut napisał to w kontekście sprawy zabicia w szpitalu w Oleśnicy 9-miesięcznego Felka, którego uśmiercono za pomocą zastrzyku w serce z chlorku potasu, który doprowadził do zatrzymania akcji jego serca. Chłopiec przyszedł na świat martwy metodą cesarskiego cięcia. Lekarze powołali się na zły stan psychiczny jego matki spowodowany podejrzeniem choroby dziecka.

Przypominamy, że mama Felka pierwsze trafiła do szpitala w Łodzi, gdzie planowano przeprowadzenie cesarskiego cięcia, które było uznawane za najbezpieczniejszą metodę zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Po narodzinach, Felkowi oraz jego mamie miałaby zostać zapewniona specjalistyczna pomoc medyczna i terapia.

Jednak pod wpływem namów aktywistów aborcyjnych, matka Felka udała się do Oleśnicy, gdzie znajduje się największy ośrodek aborcyjny w Polsce. Tam, w 37. tygodniu ciąży, po osiągnięciu przez dziecko pełnej dojrzałości, dokonano aborcji. Zgodnie z relacjami Gazety Wyborczej, tego czynu miała dokonać osobiście wicedyrektor szpitala, Gizela Jagielska, która w przeszłości publicznie deklarowała swoje doświadczenie w przeprowadzaniu takich zabiegów.

Według danych z lutego 2025 r. podanych przez Fundacja Życie i Rodzina – szpital w Oleśnicy w 2024 r. abortował 155 dzieci, 13 z nich było całkowicie zdrowe, a 62 miało zespół Downa. Wszystkie aborcje dokonano z przesłanek psychiatrycznych. Fundacja informuje, że zabijano jedno dziecko nienarodzone częściej niż raz na tydzień.

Prawnicy: aborcja dziecka zdolnego do życia jest przestępstwem

„Celowe uśmiercenie płodu zdolnego do życia poza organizmem matki jest przestępstwem; w niektórych sytuacjach można je zakwalifikować nawet jako zabójstwo człowieka” – przyznali prawnicy wypowiadający się dla Polskiej Agencji Prasowej, odnosząc się do sytuacji zabicia 9-miesięcznego dziecka w Oleśnicy.

Adwokat Oskar Luty z Kancelarii Fairfield podkreślił, że płód nie podlega ochronie karno-prawnej takiej, jaka przysługuje osobie urodzonej. Taką pełną ochronę orzecznictwo wiąże z rozpoczęciem porodu lub zaistnieniem przesłanek do porodu zabiegowego (cięcia cesarskiego). Podkreślił, że przed tym momentem, w przypadku uśmiercenia płodu zdolnego do życia poza organizmem matki grozi odpowiedzialność karna za uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu (art. 157a Kodeksu karnego).

18 kwietnia Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciło się do Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy, która prowadzi śledztwo w sprawie śmierci nienarodzonego, dziewięciomiesięcznego Felka, z prośbą o przekazanie szczegółowych informacji dotyczących postępowania. Wystąpiło również o przesłanie kopii odpowiedzi udzielonej Polskiemu Towarzystwu Ginekologów i Położników, które zwróciło się do Ministerstwa Zdrowia o wyjaśnienia w kwestii wykładni pojęcia „przerywanie ciąży”.

