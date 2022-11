Serbska armia postawiona w stan wysokiej gotowości

W związku z sytuacją w Kosowie, prezydent Serbii postawił armię w stan wysokiej gotowości. Ponadto, z powodu incydentu z obcymi dronami, wydał rozkaz zestrzeliwania wrogich bezzałogowców, które wleciałyby wgłąb serbskiej strefy powietrznej.

Jak pisaliśmy, w Kosowie weszły w życie przepisy dotyczące tablic rejestracyjnych, jakich powinny używać miejscowe samochody. Należy zaznaczyć, że w przeszłości już sama zapowiedź ich wprowadzenia wywoływała konfrontację na linii Belgrad-Prisztina. Teraz ogłoszono, że rejestracje wydawane przez władze Serbii dla mieszkańców regionu, uznawanego w Belgradzie za zbuntowaną prowincję, nie będą już uznawane. Właściciele samochodów, którzy nie zastosują się do nowych przepisów, będą przez funkcjonariuszy separatystycznych władz w Prisztinie najpierw ostrzegani, a następnie okładani mandatami o równowartości 150 euro.

We wtorek serbski minister obrony, wicepremier Milos Vucevic oświadczył, że w tej sytuacji prezydent Aleksandar Vucic postawił armię w stan wysokiej gotowości.

„Prezydent Republiki, jako wódz naczelny, wydał rozkaz, by serbska armia była gotowa, żeby była w stanie wysokiej gotowości, by reagować na każde zagrożenie” – powiedział Vucevic. Wyjaśnił też, że sytuacja w rejonie Kosowego Pola i Metochii jest napiętą, po tym, jak separatystyczne władze Kosowa zaczęły egzekwować decyzję o zakazie użytkowania serbskich tablic rejestracyjnych. Minister obrony Serbii zaznaczył, że nikt nie chce walki, ale „armia jest gotowa, by wykonać każde zadanie”.

Vucevic zapewnił przy tym, że prawdopodobnie żadna ze stron nie chce eskalacji, ale władze w Belgradzie muszą być gotowe „na wszystko”. „Kiedy Serbia mówi o pokoju i stabilności, nie oznacza to, że jesteśmy słabi, że możemy być niepokojeni i poniżani” – dodał.

Również we wtorek Vucevic wspólnie z szefem sztabu generalnego serbskich sił zbrojnych, Milanem Mojsilovicem, wizytował garnizony wojskowe w mieście Raška, kilka kilometrów od granicy z Kosowem. Wicepremier rozmawiał z wojskowymi, biorącymi udział w ćwiczeniach. Wyraził przekonanie, że „serbska armia jest gotowa, by poradzić sobie z każdymi zadaniami i rozkazami ze strony wodza naczelnego”.

Tego samego dnia, prezydent Vucic wydał rozkaz zestrzeliwania wszelkich nieprzyjacielskich dronów, jakie pojawiłyby się nad Serbią. Decyzja ta zapadła po tym, jak w rejonie miasta Raška wykryto niezidentyfikowane bezzałogowe statki latające. Według serbskich mediów, Serbowie wysłali myśliwce MiG-29, żeby zestrzeliły drony. Wydano też rozkaz użycia systemów przeciwlotniczych. Bezzałogowce pośpiesznie opuściły jednak serbską przestrzeń powietrzną. Jak twierdzą lokalne media, drony nielegalnie monitorowały bazy serbskiej armii.

Dodajmy, że w sieci pojawiły się nagrania, mające przedstawiać serbskie pojazdy wojskowe, zmierzające w stronę granicy z Kosowem.

