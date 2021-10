Rząd Mołdawii prowadzi z Gazpromem rozmowy w sprawie nowego kontraktu na dostawę gazu

Delegacja rządu Mołdawii będzie w piątek kontynuowała rozmowy na temat warunków nowego kontraktu na dostawy rosyjskiego gazu – poinformował szef mołdawskiej delegacji, wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju regionalnego Andrei Spinu.

Negocjacje rozpoczęły się w Petersburgu dwa dni temu. „Negocjacje, które trwają już trzeci dzień, będą kontynuowane dzisiaj” – napisał Spinu na Facebooku.

Według niego „strona mołdawska chce podpisać umowę na dostawy gazu podobną do tej stosowanej w ostatnich latach”.

„Jeśli chodzi o kwotę zadłużenia skumulowanego przez Moldovagaz, rząd Mołdawii uważa, że kwestia ta może zostać uzgodniona dopiero po audycie. Dyskusje są konstruktywne, a obie strony dokładają wszelkich starań, aby znaleźć punkt przecięcia interesów” – powiedział Spinu.

Jak donosi portal Financial Times, rosyjski państwowy koncern gazowy Gazprom zaproponował Mołdawii zmienienie umowy o wolnym handlu z UE i opóźnienie uzgodnionych z Brukselą reform rynku energii w zamian za tańszy gaz dla kraju. Gazprom ograniczył dostawy do Mołdawii o jedną trzecią w zeszłym miesiącu po wygaśnięciu długoterminowego kontraktu i zażądał ponad dwukrotności poprzednich warunków, aby utrzymać przepływ gazu.

W negocjacjach w tym miesiącu Gazprom powiedział mołdawskim urzędnikom, że obniży cenę, jeśli kraj będzie gotowy do zmiany umowy o wolnym handlu z UE. Gazprom chciał również, aby Mołdawia opóźniła wdrożenie przepisów UE, które wymagają liberalizacji rynków gazu i umożliwienia większej konkurencji – podaje portal.

Liberalizacja rynku gazu miałaby negatywny wpływ na Gazprom i Moldovagaz, jego spółkę zależną w Mołdawii, która jest właścicielem i operatorem krajowej sieci gazowej. Moskwa wolałaby również, aby Mołdawia zrezygnowała z umowy o pogłębionej i kompleksowej strefie wolnego handlu z UE i zamiast tego przystąpiła do rywalizującej z nią Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej.

„Gazprom prowadzi negocjacje ze swoimi odpowiednikami w sprawie przedłużenia kontraktu na dostawy gazu do Mołdawii wyłącznie na warunkach handlowych” – poinformowała firma w oświadczeniu. „Nie uważamy za stosowne komentować umów Mołdawii z innymi dostawcami”.

Mołdawia we wtorek otrzymała pierwszą dostawę gazu ze źródła spoza Rosji, kupując próbny 1 mln metrów sześciennych od polskiego PGNiG przez Ukrainę, w debiutanckim przetargu z pominięciem Moldovagaz.

W środę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas spotkania z premier Mołdawii Natalią Gavrilitą poinformowała, że czwartek odbędzie się spotkanie Rady Stowarzyszeniowej UE-Mołdawia.

„W tym kontekście Komisja Europejska udostępnia 60 mln euro Mołdawii pomocy w zarządzaniu obecnym kryzysem energetycznym” – przekazała szefowa Komisji Europejskiej.

Happy to meet Moldovan PM @natgavrilita to reiterate our full support to Moldova.

Tomorrow’s 🇪🇺🇲🇩 Association Council will further strengthen our cooperation.

In this context, @EU_Commission is making available €60 million to help 🇲🇩 manage the current energy crisis. pic.twitter.com/2NkWX0efUu

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 27, 2021